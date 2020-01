Jennifer Aniston y Brad Pitt en los Globos de Oro: el reencuentro más esperado

La 77° edición de los Globos de Oro que se celebra hoy en The Beverly Hilton reunirá a Jennifer Aniston y Brad Pitt. Es uno de los reencuentros más esperados de la noche. Ambos están nominados: Aniston compite por un galardón a Mejor Actriz en serie dramática por su papel en The Morning Show, mientras que Pitt está en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en la película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood (“Érase una vez en Hollywood”).