José Luis Paredes: “Me encantaría ser alcalde de El Alto, pero se necesita ser joven”

13 enero (Soledad Mena, Urgentebo).- Creo que tal vez ha sido un error dejar El Alto”, resaltó en una entrevista con el semanario El Compadre José Luis Paredes, más conocido como Pepe Lucho, exalcalde de la urbe alteña y exprefecto de La Paz, que estuvo 10 años fuera del país por la persecución política.

Paredes fue dos veces alcalde de la urbe alteña, volvió a Bolivia el 5 de enero de Madrid, España. Tuvo que estudiar para trabajar y mantener a su familia.

La exautoridad de 63 años de edad dejó en claro que no volvió para ser candidato político, pues considera que es la era de los jóvenes. Su objetivo es ayudar a la pacificación del país asesorando y orientando a los políticos, pero sobre todo volvió para trabajar por el desarrollo de la urbe alteña con programas sociales.

¿Le gustaría ser alcalde de El Alto?

Puedo ser candidato de El Alto, me encantaría ser alcalde de esa urbe, es un sueño que tengo en el corazón, pero en la práctica veo que ya no tengo la energía de antes como para llevar una gestión. Para ser alcalde de El Alto se necesita ser joven tener mucha fortaleza porque los problemas son grandes no puedo meterme irresponsablemente, pero sí puedo apoyar para que las cosas mejoren.

Entonces ¿será candidato?

Aclaro, no voy a ser candidato a senador, diputado, alcalde, gobernador, ni nada. No me interesa hacer alguna candidatura en adelante, creo que podría ayudar en la pacificación del país.

¿Cómo?

Falta una identificación, sobre todo en la ciudad de El Alto con el actual gobierno, los ven con respeto pero no se identifican con ellos. Tengo amigos del MAS en El Alto creo que hablando, explicando suavemente, ahora que van a participar en las elecciones, tratan de hacer un mejor papel.

¿Qué quiere hacer?

El no ser candidato me abre la puerta para tener acceso a todos. A la gente del MAS hay que entenderla hay que tratar de reconducir su posición, los malos han sido los dirigentes y ya la justicia se encargará de ellos. Así como fue en la época de Condepa, cuando le gané dos veces, conozco cómo puedo manejarme en este campo.

¿Ya fue a El Alto?

Cuando yo salía todo el mundo sabía quién era, ahora que he recorrido El Alto una pequeña parte me reconoció y el resto decía ¿quién este caballero? Las cosas han cambiado.

¿Se arrepiente de dejar El Alto?

Tengo dos gestiones que han sido muy buenas y el que se salió fui yo, yo mismo estoy en duda si hice bien o no en dejar El Alto y bajarme a la prefectura, creo que tal vez ha sido un error porque dejé una obra inconclusa.

Vinieron otros alcaldes y fue un desastre, lo primero que hicieron es cerrar los programas de solidaridad y participación que teníamos Elección de Alcaldes, Las Manzaneras de la Salud, Leer para ser Libres y otros que eran importantes para el desarrollo.

¿Los volvería a ejecutar?

Lo primero que haría es reponer esos programas. No todo son obras, administrar la alcaldía es también ayudar a las personas. En el caso de El Alto son personas con muchas necesidades hay que darles una mano para resolver sus necesidades.

Por ejemplo, el Seguro Universal no tenía una gran vigencia, continuaba la mortalidad materno infantil, por eso hemos hecho las Manzaneras de la Salud Solidarias para que voluntarias puedan ayudar a las mujeres y ancianos.

Todos esos programas fueron eliminados por los demagogos que decían que eran de izquierda y las autoridades que al borde de la delincuencia llevaron su gestión.

Entonces, se dedicará apoyar a la próxima autoridad de El Alto

Voy a esperar que se elija a la nueva autoridad, me voy a aproximar a él porque me gustaría tener el cargo de director del Museo Antonio Paredes Candía, ahí están las obras de mi tío, es el patrimonio de mi familia y yo fui uno de los gestores del Museo. Creo que una de las responsabilidades que tengo es que sea el mejor de Bolivia y yo tengo posibilidades de traer financiamiento externo para impulsar el programa.

Y en la UPEA ojalá pueda conseguir un paralelo en la historia del Derecho Romano, soy profesor de la UMSA con licencia, no me interesa volver, pero sí me gustaría entrar a la universidad que he ayudado a crear.

