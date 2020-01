Joselito y su hija promocionan el Blooming Arena

El ‘10’ de la academia y una de sus herederas realizaron un video para contar de qué se trata el proyecto de la institución cruceña

“Nosotros los bluministas estamos forjando un sueño”, así arranca Génesis Vaca, la hija de Joselito, en el video promocional de Blooming Arena, el estadio que construirá la institución celeste y tiene previsto que esté listo en 2023. También aparece el ’10’ de la academia invitando a los hinchas a soñar con el proyecto que fue anunciado hace un mes.

El histórico volante se refiere al trabajo que realizan detrás del sueño que pronto será una realidad para los seguidores de la academia: un escenario propio. “… (Es) con formación de talentos, con trabajo en divisiones menores para que surjan grandes futbolistas”, menciona el futbolista que hace poco renovó su contrato.

“¿Un estadio?, será mucha dosis”, dice Joselito, mientras que su heredera añade: “¿Te imaginás un estadio completamente nuestro?”. Además, el histórico jugador indica que, en una próxima entrega, explicarán más detalles de cómo la sede celeste se convertirá en lo más anhelado por un hincha.

Según la página oficial de Blooming Arena, se puede adquirir un palco a $us 79 mensuales, mientras que preferencia desde $us 59 y general desde $us 41 mensuales.