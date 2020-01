Artículo

Populares

La viuda de Kobe Bryant está «destrozada» y «no puede terminar una frase sin llorar» Dos personas del entorno de la familia le contaron a la revista estadounidense cómo vive Vanessa Bryant. Si no hay manera de comprender las trágicas muertes de Kobe Bryant​ y de su hija Gianna, de 13 años, imaginarse lo que debe sentir Vanessa, viuda del basquetbolista y madre de la pequeña, ya lastima. Vivirlo es desgarrador. Según la revista People, que contactó a dos personas del entorno de la familia, Vanessa Bryant está totalmente «destrozada» y «apenas puede mantener la compostura», mientras no para de recibir las condolencias de amigos y conocidos. «Ni siquiera puede terminar una frase sin ponerse a llorar, pero está esforzándose mucho para no desmoronarse y mantenerse fuerte para sus hijas», explica una fuente citada por la revista.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

' + dis.title +' ' + dis.subtitle +' ' + dis.quotedBajada +' ' + dis.frequency +' Recibir newsletter

'}

};

(function ( $ ) { $.Newsletter = function () { var options = { url_suscribir: '/newsletter/suscribir', url_consultar: '/newsletter/consultar', mensaje_suscripto: '/newsletter/mensaje/sus', mensaje_yasuscripto: '/newsletter/mensaje/asus' }; suscribo = function (options, mail, grupo) { $.ajax({ url: options.url_suscribir, dataType: 'json', method: "POST", cache: false, data: { "mail": mail, "idGrupo": grupo }, success: function (response) { newsletterStorage.removeItem(grupo); var path = options.mensaje_suscripto + '?title='+$('.newsletter-embeb').attr("titulo"); var nl_pass_data = {}; nl_pass_data.hitType = "event"; nl_pass_data.eventCategory = "news_caja_nota"; nl_pass_data.eventAction = "load_modal_suscripcion"; nl_pass_data.eventLabel = "confirmacion_mundomessi"; sendGAPageview(nl_pass_data); openModal(path); } }); } consulto = function (options) { var user = WAuth.getUserSync(); $.ajax({ url: options.url_consultar, dataType: 'json', cache: false, data: { "email": user.email }, success: function (response) { var grupoWidget = $('.newsletter-embeb').attr('grupo'); if (response.subscriptions[grupoWidget]) { var path = options.mensaje_yasuscripto + '?title='+$('.newsletter-embeb').attr("titulo"); openModal(path); } else { suscribo(options,user.email,grupoWidget); } } });

} autanticate = function () { if (getIdPase() == '') { WAuth.autanticateUser(); $.cookie("suscribir",$('.newsletter-embeb').attr('grupo')); } else { $.cookie("suscribir",0); } } getIdPase = function () { var idPase = $.cookie('idPase'); if (idPase == null || idPase == "") { return ''; } return idPase; } execute = function (options) { autanticate(); consulto(options); } openModal = function (path) { $.magnificPopup.open({ closeOnBgClick: false, closeBtnInside: false, overflowY: 'scroll', alignTop: true, modal:true, items: { src: path, type: 'ajax' }, callbacks: { close: function () { window.location.hash = ''; }, open: function () { $('.mfp-bg').addClass('modal-newsletter'); } } }); }

execute(options); } }( jQuery )); $(document).on('click','.newsletter-embeb figure, .newsletter-embeb .mt h4, .newsletter-embeb .mt .data-txt, .newsletter-embeb .mt .bt', function () { $.Newsletter(); var nl_pass_data = {}; nl_pass_data.hitType = "event"; nl_pass_data.eventCategory = "news_caja_nota"; nl_pass_data.eventAction = "clickarea"; nl_pass_data.eventLabel = "caja_mundomessi"; sendGAPageview(nl_pass_data); }); $(document).on("wa.login", function(e, user){ if($.cookie("suscribir")>0) { $.Newsletter(); } }); $(document).ready(function () { var user = WAuth.getUserSync(); if(user){ var widgetSavedToGroup = newsletterStorage.getItem(nlObject.id); var almacenarWidget = false; if(typeof widgetSavedToGroup === 'undefined' || widgetSavedToGroup === null){ almacenarWidget =true; } if(almacenarWidget){ $.ajax({ url: '/newsletter/checksubscription', dataType: 'json', cache: false, data: { "email": user.email, "grupoID": nlObject.id }, success: function (response) { queryGroup = nlObject.id; if(response.isSubscribeToGroup && response.widget != '') { nlObject.id = (typeof response.widget.data.newslettersList.id !== "undefined") ? response.widget.data.newslettersList.id : ''; nlObject.newsletterName = (typeof response.widget.data.title !== "undefined") ? response.widget.data.title : ''; nlObject.title = (typeof response.widget.data.title !== "undefined") ? response.widget.data.title : ''; nlObject.subtitle = (typeof response.widget.data.subtitle !== "undefined") ? response.widget.data.subtitle : ''; nlObject.bajada = (typeof response.widget.data.subhead !== "undefined") ? response.widget.data.subhead : ''; nlObject.quotedBajada = (typeof response.widget.data.subhead !== "undefined") ? response.widget.data.subhead.replace(/['"]+/g, '') : ''; nlObject.imgSrc = (typeof response.imageUrl !== "undefined") ? response.imageUrl : ''; nlObject.frequency = (typeof response.widget.data.newslettersList.frecuency !== "undefined") ? response.widget.data.newslettersList.frecuency : ''; }

newsletterStorage.setItem(queryGroup, nlObject.htmlContent()); $('#nl-box').html(nlObject.htmlContent());

} }); } else { $('#nl-box').html(widgetSavedToGroup); } } else { $('#nl-box').html(nlObject.htmlContent()); } })

«Está apoyándose en su fe y tiene un buen círculo cercano», añade, por lo que se estima que sus familiares y amigos más unidos funcionan como contención. Más aún porque tiene tres hijas que cuidar y que atraviesan sus penas.

Kobe, rodeado de sus cuatro hijas y su mujer, Vanessa.

Vanessa se casó en abril de 2001 con Kobe, cuando ella tenía 18 y él tenía 22. Además de Gianna Maria, es madre de Natalia (17), Bianka (3) y Capri, de siete meses.

Otra persona del entorno de la familia Bryant señaló: «Por supuesto que no podés estar nunca preparado para esto. Más allá de sus altibajos, ellos eran almas gemelas. Ella pensó en él como su compañero para toda la vida».

Bryant y su hija se dirigían el domingo a un partido de básquetbol, acompañados por John Altobelli, su esposa Keri y su hija Alyssa; Payton Chester y su madre Sarah; Christina Mauser y el piloto, Ara Zobayan.

Kobe tenía un lazo especial con sus hijas, con quienes mantenía una relación de amor eterno, que lo hacía muy feliz.

Y a su esposa le había dedicado un posteo de Instagram en noviembre pasado, por las dos décadas juntos. «Hace 20 años conocí a mi mejor amiga, mi reina @vanessabryant. La llevé en una cita a Disneyland para celebrar a la vieja usanza (antes de las cuatro princesas). Te amo mi mamacita por siempre», escribió.

Fuente: clarin.com