León denuncia a Lanchipa por no activar sellos de Interpol contra Evo

Página Siete Digital / La Paz

El Abogado Eduardo León informó que presentará una denuncia contra el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, por el delito de incumplimiento de deberes, por la «no activación» de los sellos azul y rojo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra el expresidente Evo Morales por el delito de terrorismo.

León indicó en entrevista con Radio Fedecomin que con base en pruebas tuvo el conocimiento que la información del exmandatario está siendo eliminada del portal de la Interpol.

«Estamos presentando una denuncia contra el Fiscal General por incumplimiento de deberes ya que él ha comunicado que se tiene el canal para activar el sello azul y el sello rojo contra Evo Morales; sin embargo, por las informaciones que tenemos de Interpol, se establece que Evo Morales no tiene activado ningún sello en su contra y que la información referente a este señor está siendo borrada del sistema de Interpol», denunció León a radio Fedecomin.

El exmandatario denunció en noviembre del pasado año que fue notificado con sello azul por parte de la Interpol. Dicha notificación sirve para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito.

Sin embargo, la información fue desmentida por el director de Interpol, Jorge Campos, y por el propio Fiscal General del Estado.

Posteriormente, el ministro de Gobierno Arturo Murillo solicitó la activación del sello rojo contra el expresidente. La notificación roja se utiliza para localizar y detener a personas buscadas con miras a un enjuiciamiento o para cumplir una condena.

El 8 de enero, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que se había instruido a Interpol activar el sello rojo para capturar a Morales, quien debería ir a Chile junto a Baltazar Garzón a un evento sobre derechos humanos en Chile.

Horas más tarde, Lanchipa afirmó no conocer sobre ningún «sello rojo» para la captura del exJefe de Estado. «Nosotros no conocemos la situación de esta notificación roja de la Interpol, nosotros como Ministerio Público no hemos activado esta situación», dijo en rueda de prensa.

Posteriormente, Murillo aclaró que la solicitud estaba en «proceso». En una búsqueda realizada este miércoles en el portal de la Interpol con el nombre del expresidente de Bolivia no se obtuvo ningún resultado.

