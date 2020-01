Liberan a presidente de ATB Marcelo Hurtado por la inasistencia del fiscal

Debido a la insistencia del fiscal Samuel Lima, anoche se determinó la libertad pura y simple del presidente del directorio de ATB, Marcelo Hurtado. El ejecutivo fue detenido el viernes por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y otros.

La determinación fue asumida ayer por la jueza Segundo Cautelar de El Alto, Milenka Gutiérrez, dentro del caso de supuesta evasión de impuestos en la administración del canal PAT.

De forma extraoficial ayer se conoció que el fiscal Lima fue aprehendido por incumplimiento de funciones. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, como en otros casos de relevancia que involucran al anterior Gobierno, se negó a dar información a la prensa.

“En realidad no se ha logrado realizar la audiencia cautelar debido a que luego de ser notificadas las partes, el fiscal (Lima) no se ha presentado a la misma. No sabemos cuál ha sido la dificultad que ha tenido (Lima)”, confirmó a Página Siete la abogada de Hurtado, Karina Cuba.

Desde el Ministerio Público no se emitió ningún comentario sobre las razones de la inasistencia del fiscal. Cuba señaló que en la audiencia tampoco se presentó el denunciante, el supuesto extrabajador de PAT Cristóbal Ábrego Áñez.

Asimismo, Cuba señaló que se duda de la identidad y la existencia de Ábrego, pues según los datos que les dio la Fiscalía, su firma es distinta en los memoriales que presentó. “Lo sabemos por los mismos requerimientos de la Fiscalía”, señaló Cuba.

Este medio accedió a la citación que el fiscal Lima hizo para el denunciante, en cuya parte final advierte a Ábrego, que de no presentarse se emitirá una orden de aprehensión en su contra.

Por otro lado, en la imputación, Lima recalcó que Hurtado contaba con un domicilio y trabajo conocidos además de familia, apuntes que no son comunes y son contradictorios al momento de solicitar la detención preventiva de un procesado, como en este caso.

Marcelo Hurtado es investigado junto con otras 11 personas por la supuesta evasión de impuestos en la administración del canal de televisión PAT, por un monto aproximado de 430 millones de bolivianos, en relación con contratos de publicidad con los que beneficiaron a ese medio en el gobierno de Evo Morales.

Cuba aseguró que no existe ningún documento que relacione a su cliente con la administración de PAT. Además, denunció que se cometieron varios abusos en la aprehensión de Hurtado, el viernes en Santa Cruz. Aseguró que su cliente sólo fue notificado con la orden de aprehensión cuando fue traído a La Paz.

Página Siete / Carlos Quisbert / La Paz