«Recuerdo cuando llegué aquí hace años. He vuelto y estoy feliz. Siempre he dicho que ésta es mi casa y finalmente he vuelto. He pasado por varios equipos, pero finalmente estoy aquí y eso es lo importante. Estoy ansioso por estar en San Siro, ver a los aficionados y hacer que el estadio salte otra vez», declaró Zlatan.

