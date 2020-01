Los 22 errores de Evo Morales y el MAS en Bolivia

LA PAZ – El busto derribado y quebrado de Evo Morales en el frontis del Polideportivo Olímpico en Quillacollo, el 13 de enero, fue como el resumen de la caída del exmandatario. El mismo ministro de Deportes, Milton Navarro, golpeó la estatua con un combo antes de que sea derribada.

El expresidente gobernó Bolivia durante 13 años, nueve meses y 18 días. Su mandato debía concluir el 22 de enero de este año y habría cumplido 14 años en el poder, pero en esa fecha estará ausente, debido a que tras días de convulsión en el país, renunció al cargo el 10 de noviembre de 2019.

Analistas políticos, autoridades del actual Gobierno y representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) evalúan los errores o fallas del expresidente Morales y su organización política para no haber completado su cuarto mandato y haber tenido que incluso salir del país.

A continuación se exponen los 22 errores del MAS y su líder para un 22 de enero, Día del estado Plurinacional, sin Evo.

1. ENFRENTARSE AL RESULTADO DEL 21F:

El analista político Jorge Dulon identifica como “el inicio del fin del ciclo político de Morales” a partir del 21F, es decir con el “no respeto del voto de los bolivianos el 21 de febrero (2016), cuando el 51.3% dijo que ‘no’, que Morales no pueda volver a postularse”.

El analista agrega que la interpretación manejada por el Tribunal Constitucional, que emitió una resolución autorizando una nueva repostulación, fue “producto un poco de la manipulación desde el Ejecutivo” y que eso coadyuvó a que la gente acumule “bronca” contra el Gobierno de Evo, lo que provocó desgaste.

Por su lado, la analista política Verónica Rocha expresa que haber forzado y haberse enfrentado a la voluntad popular, le jugó en contra a Morales. “Fue un error aún mayor no atender el resultado del referendo constitucional del 2016, que señalaba que la población estaba contenta con el Gobierno del MAS, pero que no estaba dispuesta a cederle ni a Evo Morales ni a ninguna otra persona una reelección, porque claramente el pueblo entiende que la alternancia es necesaria en democracia”.

Sobre el tema, el excanciller del Estado Diego Pary reconoce que el anterior Gobierno del MAS cometió errores. Se refirió hace pocos días a que no supo leer “lo que quería el pueblo”, en relación a los resultados del referendo del 21F.

Entrevistado por María Galindo y citado por Oxígeno, Pary reconoció que el 21F terminó influyendo antes y después de las elecciones anuladas del 20 de octubre, lo que derivó, finalmente, en la renuncia de Evo Morales.

“No hemos logrado tener una lectura precisa de lo que quería el pueblo, de lo que esperaba y había expresado en diferentes momentos en elecciones. El tema del referendo (del 21F) quedó pendiente y latente e influyó en las últimas elecciones. Deberíamos haber leído de mejor manera la expresión que se dio en las urnas”.

Señaló que para el anterior Gobierno era importante “hacer una lectura más precisa, que nos permita identificar cuál era el sentimiento del pueblo”.

2. ACUMULAR DESGASTE:

Rocha considera que los errores de Morales se generaron de un acumulado de animadversión, desgaste social, cansancio de la población respecto al Gobierno del MAS.

Hace referencia a un debilitamiento de las instituciones democráticas, como el Poder Judicial, en el Poder Electoral, “la función pública como tal, que también ha estado bastante politizada”.

Considera que la forma de encarar el Gobierno y la cotidianidad que desempeñó el MAS generaron “erosiones profundas”.

“Han ido dañando mucho la institucionalidad democrática, a largo plazo, con múltiples acciones que cotidianamente, cada semana, cada mes, con cada decisión han ido generando ese escenario del desgaste acumulado”.

3. INSTRUMENTALIZAR EL ESTADO:

El analista Franklin Pareja manifestó antes que “lo que sucede es que Evo Morales ha sufrido una metamorfosis”.

Sostiene que cayó en los mismos errores del pasado. Hace referencia a la corrupción, la concentración del poder y, sobre todo, “desconocer un referendo popular e instrumentalizar el Estado y las instituciones a su favor”.

4. ACUMULACIÓN DE PODER POLÍTICO:

Para Rocha, otro error de Morales pudo ser que haya habido acumulación de poder político.

“La última de las tres gestiones que tuvo el expresidente Morales era muy clara respecto a los ánimos que se estaban gestando dentro del MAS y en la sociedad. Estaba generando un rechazo continuo (…) por encima de la voluntad democrática y para seguir manteniendo y acumulando el poder”.

5. SER “TEÓCRATA”:

El analista Pareja sostiene que Morales empezó a entender “ya no como un político sino como un teócrata” y que probablemente eso también haya sido influenciado por su entorno que lo promovió como una persona “infalible”, de un corte no solamente nacional sino regional.

6. LOS INVITADOS:

Rocha identifica que no fue favorable para el partido político de Morales, haber abierto demasiado las puertas del MAS en la última campaña electoral. “Lo que comenta la misma gente de base del MAS, de que mucha gente no orgánica del partido habría integrado las filas de las candidaturas. Esto también llevaba tiempo generando bastante malestar dentro del MAS”.

El presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, expresa que existe decepción en las filas del MAS, principalmente por los asambleístas nacionales, que son mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Sí son compañeros orgánicos, que responden a ciertos sectores de la organización, pero también tenemos algunos que llamamos invitados (…). Teníamos dos tercios, pero, hoy vemos que no tienen la capacidad de legislador ni de fiscalizar. Es una asamblea que no está produciendo, y, más bien, está legitimando a este Gobierno, dándole legalidad. Así como ésta no nos sirve la Asamblea”.

Cuestiona que no consiguieron la interpelación a los ministros.

“Por dos tercios se hace la censura, ya debía estar fuera (Arturo) Murillo, debía estar fuera el Ministro de la Presidencia. No han aprobado la Ley de Garantías. En más de dos meses, no han aprobado ni han rechazado la renuncia del hermano Presidente (Morales)”.

7. EL “FRAUDE”:

El analista Dulon resalta el “fraude” probado, de acuerdo con el informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones del 20 de octubre de 2019. “No está el concepto de fraude como tal, pero sí el conjunto de irregularidades sistemáticas que dan a entender que ha habido un fraude”.

Los pedidos de los ciudadanos fueron inicialmente que haya una segunda ronda de votación. Luego, la exigencia fue la renuncia de Morales, lo que ocurrió el 10 de noviembre del año pasado.

8. NO CUMPLIR PROPUESTAS:

El no cumplir las propuestas hechas desde 2006, cuando Evo comenzó a gobernar Bolivia, son otro conflicto que arrastró el exmandatario, según Dulon.

“Había cosas interesantes como, por ejemplo, poder descolonizar el Estado, profundizar el tema de la descentralización del poder, desarrollar conceptos de economía plural, justicia plural y realmente llegar a un estado plurinacional. Después de casi 14 años la gente se da cuenta que esas cosas novedosas que inicialmente se creía que se pueden desarrollar en el país, no se han desarrollado. Entonces, eso también provoca un hastío social”.

9. CONTRABANDO Y NARCOTRÁFICO:

El contrabando y el narcotráfico, según Dulon, influyeron en la salida del MAS del Gobierno de Bolivia. expresa que en los casi 14 años al mando del país, se desarrollaron ambos temas.

“Es decir, los bolivianos y las bolivianas tienen la percepción de haber crecido (lo jóvenes) ya en un ambiente en el que la informalidad ha reinado, donde la plata fácil es lo mejor que uno puede tener y que es producto justamente de estos sistemas informales de narcotráfico, contrabando y corrupción”.

Sostiene que un 20% todavía cree en Evo, pero un 80% lo cuestiona.

El caso de Pedro Montenegro, quien fue procesado por narcotráfico en Bolivia, fue ligado al Gobierno del MAS.

10. AUSENCIA DE TALANTE DEMOCRÁTICO:

La Constitución que se aprobó durante el gobierno de Morales “fue bastante progresista, pero el punto radica en las contradicciones internas de un partido político que no tenía un talante democrático”, expresa Pareja.

El analista agrega que el MAS se mantuvo durante mucho tiempo con el mismo modelo económico, con los mismos patrones de desarrollo y modelos de gestión, “y al final el Gobierno hacía cosas diciendo que haría otras, y ahí se descubrió su gran impostura”.

11. EL ENVILECIMIENTO:

Según Pareja, el Movimiento Al Socialismo “se ha envilecido” y se destruyó en la tercera gestión de Gobierno.

“No toleraron cuando comenzaron a ver una nueva conformación política con probabilidades de arrebatarles el poder. Fue entonces que entraron en un profundo sentido de crisis y desesperación. Lejos de transitar hacia la institucionalidad, se volvieron radicales al punto que para no soltar el poder instrumentalizaron las instituciones”.

Se requería diálogo y negociación, pero el MAS, al haber concentrado el poder, no dialogaba, ni consensuaba ni negociaba. “Se corrompieron. Al final, el gran problema fue que la Constitución se volvió su principal indicador de déficit de institucionalidad”.

12. AUTORITARISMO:

Morales, lejos de construir un partido político que tenga la posibilidad de renovarse internamente para tener una pervivencia de más largo plazo “lo que ha hecho es coartar y castrar a su propia fuerza política donde él era todo el principio y el fin. Lamentablemente el corte autoritario de la política boliviana es un rasgo que no ha desaparecido”, dice Pareja.

Acota que en la organización política del MAS no trataron de introducir cánones equidad interna sino de reforzar el liderazgo de Morales, pero eso contribuyó “a su debacle”.

13. DURAR TANTO EN EL CARGO:

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, identifica como el primer error de toso el durar tanto tiempo en el cargo sin cambiar. “Ni él (Morales), ni Álvaro (García Linera), y ministros, varios, que estuvieron 10 años como ministros”.

Agrega que el estar durante un periodo tan largo acostumbra y desconecta. “Te endiosas. Ya no solo Evo, el alrededor”.

14. EL TIPNIS:

Para el ministro Murillo, el conflicto por la construcción de una carretera que corte el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

“Fue un cortocircuito fuerte con lo indígena (…), con usar la fuerza contra una marcha indígena y contra la naturaleza. Un golpe muy fuerte”.

15. LA CORRUPCIÓN:

“Pasó de ser un gobierno que sancionó de modo contundente a Santos Ramírez, el sucesor de Evo y muy cercano, a dejar ministros cuestionados, a socapar dirigentes tramposos. Y la gente lo veía y veía y veía pasar pero se cabreaba y cabreaba”, asegura Murillo.

Arce, del MAS, reconoce que la corrupción fue uno de los problemas que afectó al Gobierno del MAS.

“Lamentablemente, se ha incrustado en nuestra estructura orgánica política, pero además administrativa. Hubo oportunistas, vividores que han entrado a la instituciones públicas para hacer patrimonios, riqueza en unos pocos días, en unos pocos meses. Yo creo que es un tema que sí nos ha afectado. Pero, la diferencia es que esa gente que ha hecho corrupción estaba en la cárcel”.

Asegura que esas personas hicieron quedar mal a su organización política. expresa, sin embargo, que ahora están en un periodo de reestructuración.

El analista Dulon expresa que luego del 21F, la gente agudiza sus observaciones con relación a los casos de corrupción. «Comienzan a salir un poco más a la luz los distintos casos de corrupción. Se identifican más de 90 casos de corrupción probados, entre los cuales está el tema del fondo indígena, las barcazas , Bolivia TV, una serie de casos gente comienza a identificar con más fluidez”.

16. SUBESTIMAR A LA GENTE:

Murillo ve como otro fallo del Gobierno de Evo el subestimar “ya no a la oposición política sino a la gente que iba perdiendo confianza y se iba molestando”.

Manifiesta que confundió a la ciudadanía amplia “con tres líderes políticos”.

17. LA SOBERBIA:

El Ministro de Gobierno ve que la soberbia es quizás la actitud más reprobable.

“Estoy tanto tiempo en el poder que creo que seguiré siempre. Soberbia. Creo que la oposición es mala y que por lo tanto la ciudadanía aceptará lo que yo haga. Soberbia. Y por ello ya no hace falta ni castigar como con Santos Ramírez, dejo que todo siga”, expresa Murillo como interpretando a Morales.

18. NO HUBO UN PLAN B:

El expresidente Morales se refirió a que no contaban con un plan B.

La exautoridad reiteró en días recientes que lo que se dio fue un golpe de Estado.

“Entre los movimientos sociales y el gobierno (que presidia) hemos reconocido, tuve muchas reuniones en los últimos días, mucho nos hemos confiado, un error garrafal, no teníamos un plan B”, dijo.

Insistió en su retorno y mencionó la organización de “milicias armadas”.

“Si volvería (a Bolivia), o alguien vuelva, hay que organizar como Venezuela, milicias armadas del pueblo”, dijo desde su asilo en Argentina.

Para los militantes y sectores afines al MAS, Morales continúa siendo el Presidente del Bolivia, así lo expresan cuando se refieren al exmandatario. Defienden al expresidente y responsabilizan a otros por las fallas.

19. CONFIAR EN LA OEA:

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Jhonny Pardo, sostiene que un error que cometieron fue “darle confianza” a la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto a la auditoría a las elecciones del 20 de octubre de 2019, que expusieron irregularidades, lo que rechazan las organizaciones del MAS.

“Lamentablemente, OEA ha dado un resultado político, nada de técnico, nada justificativo, ese es el error más grande que se ha cometido”, asegura Pardo.

20. NO “PURGAR” A TIEMPO A ALGUNAS PERSONAS:

Arce manifiesta que fue un error “no hacer una purga a tiempo” y que “los que no sirven, deben irse”. Sostiene que es necesario hacerlo en beneficio del Movimiento Al Socialismo. “Son pequeños errores que hemos cometido en los últimos años”.

21. DIVISIÓN:

Al interior el MAS, la división entre sus miembros fue otro de los problemas. Como ejemplo está el protagonismo que logró la senadora masista Eva Copa como una figura conciliadora cuando se dio el cambio de Gobierno, tras la renuncia de Morales. Arce tiene observaciones. “Yo no escuché su nombre hasta antes del 12 de noviembre. No le escuché en entrevistas ni conferencias, y hoy viene como la persona supuestamente que representa a la pacificadora (…). Es una pena cómo están negociando está negociando a espaldas de su organización política”.

22. FALTA DE ATENCIÓN:

El excanciller Pary agrega un error más en contra del MAS. Hace referencia a las movilizaciones registradas entre octubre y noviembre.

Reveló en días recientes que durante los conflictos no se permitió que los movimientos sociales contrarresten a quienes estaban en las calles.

“No pusimos atención a la fuerza de los comités”.

Lo acumulado y lo concreto:

La analista política Verónica Rocha sostiene que es importante entender los errores y los desaciertos tanto del Movimiento Al Socialismo (MAS) como los del expresidente Evo Morales en dos sentidos, uno en el sentido largo de un acumulado de errores y acciones que terminaron erosionando la institucionalidad democrática y, otro, los errores concretos y del último tiempo, «concretamente de la última gestión de Gobierno».

La cronología:

Evo Morales Ayma comenzó su primer mandato como Presidente de Bolivia el 22 de enero de 2006. Cuando ganó las elecciones por segunda vez, su Gobierno se amplió hasta 2015. Su tercera gestión debía concluir el 22 de enero de 2020, pero tras los problemas que estallaron por las irregularidades en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, renunció el 10 de noviembre del mismo año. Ahora, la presidenta es jeanine Áñez.

Un período “bastante largo”:

El analista Jorge Dulon evidencia la existencia de un periodo “bastante largo” de acumulación y desgaste de parte de Morales, su Gobierno y de toda la gente que lo acompañó. “Y estas acciones no solamente tienen relación con los últimos acontecimientos que hemos visto, si no van mucho más allá”.

Por su lado, el analista Franklin Pareja dice que la sociedad boliviana es una sociedad históricamente no muy tolerante los gobiernos de corte autoritario.

Fuente: https://www.latribuna.hn