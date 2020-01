Los dispositivos Huawei obtienen premios «Best of CES» y «Editor’s Choice»

CES 2020: el HUAWEI Mate 30 Pro y el HUAWEI Nova 5T, junto al HUAWEI Watch GT 2 y los HUAWEI FreeBuds 3, ganaron el reconocimiento de los expertos en tecnología durante el evento donde innovaciones revolucionarias se presentan a todo el mundo.

Después de la presentación de la línea completa de productos de la compañía enfocada en construir una vida conectada de manera fluida mediante la Inteligencia Artificial para sus consumidores durante CES 2020, Huawei llamó la atención de expertos de medios de comunicación globales, ganando premios por sus dispositivos icónicos, incluyendo el reconocimiento «Best of CES 2020» de Phandroid para el HUAWEI Mate 30 Pro y los HUAWEI FreeBuds 3, el premio “Best of CES” de Pocketnow para el HUAWEI nova 5T, y el “Editor´s Choice” para el reloj inteligente de alto rendimiento de la marca, el HUAWEI Watch GT 2 así como el “Reader´s Smartphone of teh Year” de Stuff para el HUAWEI P30 Pro.

Los medios internacionales reconocieron los dispositivos de Huawei por sus innovaciones en conectividad sin interrupciones, batería de larga duración, diseño de vanguardia, rendimiento y capacidades de cámara.

Los dispositivos premiados

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Después de haber enviado más de 12 millones de unidades durante 2019, el HUAWEI Mate 30 Pro se ha convertido en uno de los dispositivos más emblemáticos en la historia de la marca, redefiniendo la estética del teléfono inteligente con su diseño de halo, el cual ha marcado tendencia en la industria.

Con más de 100 millones de unidades enviadas durante 2019, la serie nova de Huawei se ha posicionado como un ícono para los consumidores más jóvenes que buscan una experiencia de nivel insignia en un teléfono inteligente. El HUAWEI Nova 5T es un compañero digital esencial en la era moderna: vanguardista y de moda, empujando los límites del estilo y la funcionalidad.

Como parte de su nueva estrategia de audio, los HUAWEI FreeBuds 3 son los primeros audífonos inalámbricos de diseño abierto TWS (True Wireless Stereo) que admiten la reducción de ruido de llamadas y con cancelación de ruido activa en tiempo real. Al tocar dos veces el auricular izquierdo para activar / desactivar la función ANC (Active Noise Cancelling).

Considerado como uno de los relojes inteligentes para exteriores de alta resistencia más potentes del mercado, el HUAWEI WATCH GT 2 cuenta con hasta 2 semanas de duración de la batería, apariencia moderna, diversas funciones y hermosos colores además de las excelentes propiedades que los consumidores han llegado a esperar de esta serie.

Acerca de los premios

Phandroid reconoció al HUAWEI Mate 30 Pro el premio “Best of CES 2020”. El dispositivo insignia fue elogiado por el medio por presentar algunas de las mejores características de hardware en un teléfono inteligente, considerando a la cámara como una de las mejores de 2019 por sus impresionantes resultados en diferentes escenarios, tanto fotográficos como de video.

Pocketnow le dio el premio “Best of CES” al HUAWEI nova 5T, elogiando el diseño, el sistema de cámara cuádruple asistida por IA, el rendimiento general y gran resistencia de la batería. El medio experto también entregó el premio “Editor’s Choice Award” al HUAWEI Watch GT 2, debido a su gran diseño y pantalla de alta gama.

Stuff presentó sus “Stuff Awards 2019”, el premio “Reader´s Smartphone of teh Year” al HUAWEI P30 Pro. En su evaluación, elogiaron el teléfono inteligente insignia de Huawei por su rendimiento, capacidades de zoom inmejorables, y los resultados que tienen la pantalla OLED de 6,47 pulgadas y una resolución FHD+ de 1080 x 2340 px del dispositivo

El Consumer Electronics Show 2020 (CES 2020) es la feria tecnológica más grande del mundo, que se realiza en Las Vegas, donde están presentes las fabricantes y compañías de dispositivos tecnológicos de todo el mundo, como también expertos de medios de comunicación globales que otorgan premios a los dispositivos más destacados.