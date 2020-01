Luigi Cabrera, el artista de la generación pitita que luchó a través de Facebook

El artista e ilustrador Luis Alberto Cabrera (Santa Cruz, 1988) jugó un papel muy importante durante la lucha por la democracia que se vivió en los últimos meses de 2019. A través de su página de Facebook The Luigi Cabrera Experience, difundió varios dibujos que reflejaron la lucha de la ciudadanía en las calles, además de retratos de activistas, líderes cívicos y políticos que se opusieron al intento de fraude. Las ilustraciones de Cabrera recibieron miles de likes por parte de los usuarios de las redes sociales y fueron compartidos por centenares de personas.

Cabrera se formó de manera autodidacta en Facebook y luego estudió Diseño Gráfico. Sus ilustraciones son algunas de las de mayor calidad por parte de autores bolivianos.

El periódico Bolivia conversó con el artista sobre su trabajo.

¿Cómo surgió la iniciativa de ilustrar retratos de luchadores de la democracia?

Fue un impulso como de cualquier ciudadano que quería manifestarse. La forma que yo tengo de expresarme es el dibujo, entonces surgió de manera natural. Fue algo que no planifiqué. Esos días, todos los ciudadanos estábamos muy sensibles con el tema; entonces, hacer las ilustraciones fue una forma muy personal de manifestarme. Salió y se fue dando y encadenando a toda la realidad.

¿Cómo recibió la gran acogida de la población?

Fue muy emocionante porque todo fue creciendo. Fui recibiendo mensajes muy lindos de apoyo y gratitud de la gente. La verdad es que yo nunca pensé que una serie de dibujos genere tanta emoción en la gente. Mediante mensajes y llamadas me agradecían por los trabajos y también me pedían algunas ilustraciones de acuerdo con la situación de cada región del país. Había gente que me decía que tenían los dibujos impresos en los puntos de bloqueo. Creo que lo que hice funcionó como una herramienta de manifestación para los que no pueden expresarse mediante palabras. Ha sido muy lindo formar parte de todo esto.

Como artista, ¿cómo evalúa todo lo que sucedió tras el intento de fraude?

Como cualquier ciudadano, estoy súper contento con el final que ha tenido todo. Es algo que todos buscábamos. Cada ciudadano salió a manifestarse, a protestar y bloquear, a ser partícipe de alguna manera en la lucha. Esto es lo que buscábamos, lograr que se anule lo que estaba haciendo mal el anterior gobierno, anular el intento de dictadura que se quiso dar. Entonces yo pienso que cumplí con mi parte al igual que cualquier otro ciudadano.

¿Qué tan importante es el arte en este tipo de luchas sociales?

Para mí el arte es mi vida, pero no así para cualquier otra persona. Se ha visto que es una herramienta muy útil en la lucha. El arte es el único canal que refleja perfectamente un sentimiento y que puede lograr ser adoptado por muchas personas que tienen problemas para expresarse con palabras. Es muy importante manifestarnos a través del arte, así sean pinturas, ilustraciones, música, cualquier otra rama artística.

¿Se le acercó algún tipo de autoridad o personalidad para reconocer su aporte?

Reconocimiento en forma de gratitud sí he tenido. Vía redes sociales he recibido agradecimientos de personalidades cívicas y políticas por algunos mensajes de unidad y de inclusión de mis dibujos. Muchas personas allegadas al gobierno utilizaron algunas de mis ilustraciones para llegar al pueblo. También recibí mensajes de familiares de las personas que fallecieron en estas luchas. Y así he ido recibiendo el cariño y el agradecimiento, pero a mí me basta con que la gente haya utilizado esta herramienta.

¿En qué proyectos trabaja en la actualidad?

Estoy consolidando una serie de proyectos. Consolidarme como artista era algo que siempre soñé, pero nunca creí poder lograrlo. Eso se está consolidando con algunos convenios con algunas marcas para ser representante de algunas de ellas como influencer. También estoy trabajando con artistas musicales para fusionar arte. Esto me desmarca un poquito del ámbito político, pero no creo que el camino de un artista sea cerrarse en algo. Nunca pretendí ser un representante artístico de la lucha, pero se ha dado y debemos seguir trabajando muy duro por la democracia.

Periódico Bolivia / Reynaldo J. González