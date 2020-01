Maduro tilda de «ridiculez» que Duque pida a Guaidó la extradición de Merlano

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo este martes (28.01.2020) que es «una ridiculez» que su par de Colombia, Iván Duque, pida al líder opositor Juan Guaidó la extradición de la excongresista colombiana Aída Merlano, condenada en su país por delitos electorales.

La declaración de Maduro se produjo casi simultáneamente con el anuncio del fiscal general, Tarek William Saab, de que Merlano –capturada el lunes en el fronterizo estado Zulia (noroeste)– permanecerá bajo arresto acusada de asociación para delinquir y otros cargos.

«Pido permiso para no reírme, es una verdadera ridiculez», afirmó Maduro en una reunión de su partido transmitida por la cadena estatal de televisión. «Aquí hay autoridades legítimas», añadió en alusión a los jefes de los órganos venezolanos de Justicia. «Funcionan, Venezuela funciona mucho mejor que Colombia», prosiguió.

El Gobierno de Duque anunció que solicitará a Guaidó -al que considera el presidente «legítimo» de Venezuela y no a Maduro- la extradición de Merlano, quien se encontraba prófuga desde octubre pasado. «Como es de todos conocido, Colombia, junto con varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y, por ende, no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro», informó en un comunicado el Ministerio de Justicia colombiano.

Pero Maduro descartó que Guaidó -que hace poco más de un año proclamó un Gobierno interino- tenga el poder para extraditar a Merlano. «Manda tu carta, Duque, a Guaidó, comete otra imbecilidad, a ver a quien te manda Guaidó», retó.

En ese sentido, señaló que las fuerzas policiales venezolanas han detenido a «más de 30» personas solicitadas por la Justicia colombiana, y que no han sido extraditadas porque no hay «a quien entregárselos en Colombia» en vista de la «tozudez» con que actúa Duque. «Lo que ha traído es atraso», dijo Maduro sobre la relación entre los dos países en vista de la política de Duque con el Gobierno venezolano.

Guaidó, jefe parlamentario quien cumple una gira por Europa y Canadá que se extenderá el fin de semana a Estados Unidos, es reconocido como mandatario interino por medio centenar de países, entre ellos Colombia. Sin embargo, el opositor no ejerce control alguno sobre los poderes públicos ni la Fuerza Armada venezolana, TEMPTEMPprincipal sostén de Maduro.

