Me he reunido con cívicos de diversos municipios del Beni, me han transmitido su apoyo, inquietudes y necesidades. https://t.co/Bds6IRU2iz





Fuente: Jeanine Añez por Jeanine Añez Chavez

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

