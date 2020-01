Medios deberán transmitir el discurso de Añez del día 22

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) recordó a los medios de comunicación que tienen la obligación de transmitir el mensaje presidencial que dará la presidenta Jeanine Añez el próximo 22 de enero.

“Considerando la importancia que tienen los mensajes presidenciales de hacer conocer a todos los bolivianos las políticas públicas y los logros alcanzados por el Gobierno, se le recuerda (al representante del medio) que tiene la obligación de transmitir el Mensaje Oficial de la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia Jeanine Añez”, se indica en la carta firmada por el director de Fiscalización y control de la ATT, Guillermo Paz.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En la misiva se remarca que la disposición está establecida en el artículo 112 de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnología de Información y Comunicación, y que -en caso de incumplimiento- la ATT impondrá penalidad al medio de comunicación con sanciones que van desde una advertencia hasta 100 días de multa, o la inhabilitación temporal de hasta 50 días.

Las reacciones

Tras el aviso de la ATT, algunos comunicadores cuestionaron que las autoridades del actual Gobierno incurran en las mismas prácticas que cuestionaban al régimen de Evo Morales.

«Gobierno transitorio, pero con las mismas taras que criticaba. Cadena nacional y transmisión obligatoria del discurso como en la dictadura de Luis García Meza», escribió en Facebook la locutora María Galindo, de Radio Deseo.

Mientras que otros, como el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, señaló que las instancias del Estado determinaban la transmisión del discurso presidencial antes de la gestión de Evo Morales y que la diferencia entre el anterior y el actual Gobierno es que no se solicita la transmisión de todas las intervenciones de la primera mandataria.

«Estas transmisiones no sólo se hacían con el gobierno de Evo Morales. Antes también los mensajes del 6 de agosto se transmitían en cadena nacional. Otra cosa es que el gobierno de Evo Morales exigía que se transmita cualquier intervención, no sólo la del 6 de agosto. Hubo el objetivo de que todas las intervenciones del presidente debían ser transmitidas. Ahora entiendo que es el mensaje del 22 de enero y no es diferente a otra administración», señaló el periodista.

La norma

Transmisiones El artículo 112 de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, del 8 de agosto de 2011, señala que las radios y canales de televisión de señal abierta «están obligados a realizar dos transmisiones en cadena al año, sin pago alguno, de los mensajes oficiales de la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional dirigidos a todas las personas del país».

Fuente: paginasiete.bo