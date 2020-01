¡Mi voto es por el mejor!

Dante N. Pino Archondo

Votar por el mejor es lo que todos deberíamos hacer. La pregunta es ¿cómo definimos quien es el mejor? Se trata de una calificación que damos a quien nos parece tiene una cualidad superior al resto, lo escogemos porque tiene algo que lo diferencia y lo hace mejor. Es entonces una calificación subjetiva. Si, pero precedida de hechos que nos hablan y nos hacen pensar que el mejor dice lo que nosotros esperamos que diga.

La percepción de “lo mejor” estará entonces en directa relación con la realidad de vida que tenemos y nuestro grado de educación. Como vives, piensas. Así que aplicando este principio cada quien verá “lo mejor” de distinta manera. Esa grandeza tiene la democracia. Ahora podemos comprender porqué es difícil que los liderazgos renuncien para ceder su espacio a otro.

El pichón de populista Arce Catacora, por ejemplo, cree que es la encarnación de Evo Morales y podría seguir con los catorce años de derroche, corrupción y engaño a los pobres, despilfarrando un dinero que ya no tiene. Y muchos ciudadanos también creen que esto es posible, así que para ellos, este candidato es el mejor.

El ciudadano Jorge “Tuto” Quiroga nos dice que él quiere ser presidente para orientar a Bolivia hacía un mundo “verde – digital” y explica su visión en función al incentivo de la formación y emprendimientos en el mundo de la tecnología digital, robótica e inteligencia artificial, elaborando políticas que otorguen a la tecnología actual estructuras adecuadas para el desempeño de estos trabajos y se aproveche el potencial humano formado que tenemos ya en Bolivia. Para votar por Tuto Quiroga hay que estar ubicado en el grupo de ciudadanos con alta formación y nivel de vida de clase media alta y burguesía, que son los que pueden comprender mejor este atrevido plan.

El ciudadano Samuel Doria Medina apuesta por enseñar a la juventud a ser emprendedora y apostar por la inversión privada para hacer de cada quien un emprendedor y posible empresario del mañana. Así es mejor enseñar que cada uno puede labrar su futuro sin necesidad de buscar el empleo de funcionario público. Esta visión converge con la visión de Tuto Quiroga y entre ambas se tiene un mejor panorama de lo que puede ser Bolivia.

El ciudadano Carlos de Mesa, nos dice que mejoraría lo hecho por Evo Morales, a quien considera que fue un buen presidente, y por eso realizaría mejoras en la política de nacionalización, de creación de empresas públicas, de continuidad de bonos y asistencialismo estatal como forma de paliar la pobreza. Esta visión está más cercana a la del candidato Arce Catacora.

Como podemos ver tenemos cuatro candidatos que hacen par. Dos visiones de país con futuro basado en el emprendimiento y fortaleza individual y otros dos que creen que el Estado debe ser la fuente de sostén del individuo.

No me pronuncio sobre la candidatura de la señora presidente Añez porque no conocemos aún su programa ni sus ideas sobre la Bolivia que quiere.

¿Quién entonces, es el mejor? Si usted pertenece al grupo de ciudadanos con poca formación y con bajo nivel de vida, Arce Catacora y Carlos de Mesa serán los mejores, si usted pertenece al grupo de ciudadanos con buena formación académica y buen nivel de vida estará más cerca de Tuto y Samuel. Ahora bien, ¿quiénes son más? Los que tienen buen nivel de vida o los que viven al día. La respuesta ya la tiene usted. Será por eso que el populismo atrae el voto de esas “mayorías” y será por eso que los demás tienen que soportar a esos gobiernos de iluminados que creen que desde el Estado pueden convertir en ricos a los pobres, acabando con la riqueza que unos pocos crean.