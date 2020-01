Mira al vivo la transmisión de los Premios Grammy 2020

Los Ángeles acoge esta noche a las figuras más famosas del mundo musical. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación premiará a los mejores. Mira la transmisión al vivo de la 62a. versión de los Premios Grammy.



La 62ª edición de los Premios Grammy 2020 se celebran hoy en el Staples Center de Los Ángeles. En ella, The Recording Academy, también conocida como la National Academy of Recording Arts and Sciences (Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación), o NARAS, premiará los mejores trabajos musicales grabados desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 31 de agosto del 2019.

Billie Eilish, con seis nominaciones, Rosalía, que aspira a dos galardones, o Ariana Grande, que está nominada en cinco categorías, están entre los favoritos de este año.

Aunque para favorita, la rapera estadounidense Lizzo, que cuenta con nada menos que 8 nominaciones, entre ellas Mejor Álbum y Mejor Canción. Por otro lado, el grupo de K-Pop coreano, BTS, que causa furor entre el público más joven, será uno de los invitados estrella de la ceremonia.

Fuente: Texto El País / Video: TNT

