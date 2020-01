Mira cómo un oso defiende su vida ante la amenaza de dos tigres

Un video que se ha viralizado recientemente en las redes muestra a un oso que se enfrenta a dos tigres en el Parque Nacional Ranthambore (Rajastán, India).

En el momento que uno de los felinos se aproxima al animal, este se para en sus dos patas para alejar al intruso. Cuando el tigre decide retirarse el plantígrado lo persigue hasta que se topa con un segundo felino que permanecía sentado.

De nuevo se coloca en sus patas traseras y, finalmente, logra ahuyentarlos salvando su vida.

This video captures an unexpected #clash between #Tiger & Sloth Bear in #Rajasthan’s @ranthamborepark. Just as the Tiger seems to dominate the unaware Sloth Bear, it springs at the Tiger and scares it off! #Wildlife is full of such wonders & surprises.@ParveenKaswan @WWFINDIA pic.twitter.com/bbyfP6uFuZ

— Parimal Nathwani (@mpparimal) January 21, 2020