Miss Colombia rompió el silencio tras el escándalo de fraude en el concurso Miss Global

Jesenia Orozco no aguantó más y comenzó a gritar sobre el escenario: “¡Es un fraude, es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos… es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos».