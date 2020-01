Morales: «Legalmente, nada me impide ser candidato»

El expresidente Evo Morales, desde Argentina mediante Twitter, aseveró que nada le impide ser candidato, y que sus adversarios políticos, a quienes calificó de “golpistas”, tienen miedo a su postulación a diputado y senador.

“Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán”, publicó Morales.

Morales otorgó poderes a sus abogados para realizar trámites de documentos solicitados por el Tribunal Electoral, para la postulación a diputado o senador. El MAS de Cochabamba reveló que pidió al exmandatario que prepare sus papeles, para considerar una postulación.

La CPE

El artículo 149 de la Constitución Política del Estado dispone que uno de los requisitos para candidatos a la Asamblea Legislativa es “haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente”.

Sin embargo, Morales no residió en el país desde noviembre del año pasado, cuando salió del país y estuvo como asilado en México y luego en Argentina.



Fuente: erbol.com.bo