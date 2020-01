Mujeres Creando convoca a los varones a una marcha contra el feminicidio

14 de enero (Urgente.bo).- La organización Mujeres Creando asumió el desafío de organizar la primera marcha de hombres contra el feminicidio y las violencias machistas, la misma fue denominada “Primera Marcha Planetaria de Hombres Contra los Feminicidios y las Violencias Machistas”. La actividad está programada para este viernes 17 de enero, la concentración está prevista en la plaza Mercado Camacho.

María Galindo, activista de Mujeres Creando, contó que todos los hombres están invitados para participar en la marcha que, además de protestar contra el machismo, demandarán a las autoridades una ley que declare alerta roja, ante el incremento de casos de feminicidio y violencia.

Señaló que esperan que haya participación de los hombres en esta actividad, sin embargo, expresó que no importa que sólo asista uno o cinco varones, porque eso significará que existen hombres que rechazan la violencia contra las mujeres.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Si viene un hombre, ya es un éxito, si vienen cinco, es un éxito, porque son cinco compañeros que están diciendo yo no quiero ser violento, yo no quiero ser cómplice de la violencia. Nosotras estamos lanzando este experimento, no sabemos si van a ser cinco (hombres), 500 o 5.000, pero queremos decir que todos van a ser recibidos con mucho respeto y cariño”, expresó.

De acuerdo con Galindo, la principal problemática es el machismo de los hombres que deriva en casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.

Fuente: https://urgente.bo