Murillo: «Si yo fuera uno de los refugiados en la Embajada de México, empujaría a Quintana a la calle»

El ministro de Gobierno aseguró que Juan Ramón Quintana se lleva «pésimo» con los demás refugiados que están en la Embajada de México, país que a su criterio privilegia a narcotraficantes

Marcelo Tedesqui Vargas

El titular de Gobierno asegura que tiene información de que el exministro de la Presidencia se lleva “pésimo” con todos sus colegas refugiados. Dice que durante sus años de Gobierno, Evo Morales privilegió el narcotráfico como lo hace ahora el presidente de México, quien lo acogió tras su renuncia, y asegura que la prueba es que las fuerzas militares de su país detuvieron y Andrés Manuel López Obrador liberó al hijo del Chapo Guzmán. Revela que EEUU ayudará con dinero, no con hombres, a la lucha antidrogas, y que sabe que afecta intereses de mafias instaladas en el trópico y está dispuesto a enfrentarse a ellos y a morir si es necesario

Qué está pasando en el Chapare, ¿es tierra de nadie?

No. El Chapare es territorio boliviano, nosotros tenemos un control no policial en el Chapare, tenemos sistemas de inteligencia que nos van informando lo que está pasado. Nosotros no hemos querido forzar el tema del Chapare, porque no queremos que haya un mayor resquebrajamiento en nuestra sociedad. Están llegando mensajes porque la gente quiere que se recompongan las cosas, porque no hay banco, porque no hay policías para los bancos, cuando hay accidente de tránsito quien atiende, hubo feminicidios y linchamientos. Las policías comunitarias no sirven, no funcionan para nada, porque además no están en la Constitución, no tienen autoridad. Nosotros no queremos forzar. Hay varios dirigentes que quieren que entremos.

Los más duros, los que no quieren que eso pase son que protegen el narcotráfico. La gente que se pone dura, la que dice que no ingrese la Policía está protegiendo en narcotráfico, pero igual los estamos cercando, igual les estamos quitando la droga. La semana pasada, el viernes, 35 toneladas de precursores les hemos quitado. Hemos agarrado en el Tipnis una fábrica de 1.000 kilos por día de cocaína base.

¿Y cómo ve a Andrónico Rodríguez?

Creo que el señor Andrónico está siendo mal utilizado. Quien lo está liquidando políticamente es Evo Morales. Si Andrónico es el hombre candidato a la presidencia, Evo Morales queda enterrado para siempre. A Evo Morales no le conviene que sea un indígena o campesino el candidato, por eso no creo que apoye a Andrónico o a Choquehuanca.

¿A qué indígena apoyó Morales en el parlamento?, a nadie. En el parlamento teníamos una gran personalidad como Nélida Sifuentes, una mujer de pollera, muy inteligente, muy trabajadora, que no había ido a la universidad, pero era una mujer que sabía valorar lo que era el conocimiento, en eso trabajó mucho en Chuquisaca. Una gran mujer, ¿acaso le quiso dar la presidencia del Senado a ella?, ni en la anterior gestión ni en esta, puso al gringo Gonzales, puso a Adriana Salvatierra, lo puso a Barón, que fue un presidente sin gloria porque duro dos meses y nadie más quiso saber de él. A la señora Nélida Sifuentes la condenó y para que no haga lío la llevó a un ministerio. Evo Morales nunca quiso dar opciones a los indígenas ni a gente del campo.

¿Quiénes manejaban el país? Linera blancoide, Quintana blancoide, Arce Zaconeta blancoide, Arce Catacora blancoide, esos eran los que manejaban el país, esos cuatro manejaban el país. Hoy día creo que tenemos más campesinos e indígenas en este gabinete que en el anterior, que además tiene poder de decisión, se los escucha, trabajan, proponen y deciden, pero a Evo Morales no le ha gustado que un indígena pueda crecer.

Evo Morales va a matar el liderazgo político de Andrónico, y la linea dura que le impone es justamente para liquidarlo. Yo lo conozco a Andrónico, no es un tipo radical y quienes están por detrás son los radicales que están con el narcotráfico.

¿Las amenazas de conflictos antes y el 22 de enero tienen el objetivo de sacar a la presidenta Jeanine Áñez, qué se hace para contrarrestar todo esto?

¿Qué paso en diciembre?, solo es un copy/paste. Decían que el 23 entraría Evo Morales, que el 24 sesionaría la Asamblea cuando la Asamblea ya había cerrado. Es una guerra psicológica que hacen los expertos cubanos y que está manejando todo esto es el delincuente de Juan Ramón Quintana, desde la residencia de México, él está manejando todo esto. Acaso no sabemos de dónde salen los mensajes, acaso no tenemos sistemas de inteligencia. La gente, después de octubre, quedó con psicosis y tratan de meterle más susto a la gente.

¿Yucra tiene antecedentes con el narcotráfico?, ¿qué se sabe de él, se lo está buscando?

Los seguimos buscando, lamentablemente no está muy fácil poderlo encontrar. Es un narcotraficante pesado y compadre de Evo. Lo vamos a encontrar, estamos detrás de sus huellas, podemos tardar un poquito, pero los vamos encontrar. Hay varios que se meten en la selva, que se saben manejar por esos lados, pero les estamos oliendo la nuca.

¿Qué perfil tiene el narcotraficante en el Chapare?

El Chapare y el Movimiento al Socialismo (MAS) están divididos. Hay un 80 por ciento de la gente del Movimiento al Socialismo y de los chapareños que quieren prosperidad, que quieren trabajar, que quieren turismo, que quieren carreteras, que quieren avanzar en la vida, y el 20 por ciento que quiere narcotráfico, que quieren ser violentos, que no quieren que ingrese el turismo, que quieren joder, no quieren avanzar, que quieren dañar. Lamentablemente la gente ha estigmatizado mucho el Chapare. Yo he dado mi vida por el Chapare, amo el Chapare, me duele muchísimo lo que pasa, 20 años de mi vida he dejado en el Chapare, en el hotel que hice y lo han destruido, que lo han quemado, lo han saqueado.

¿Quiénes han hecho eso?, tengo los nombres de cada uno de los que han hecho eso. Todos son narcotraficantes. Hay dirigentes buenos, pero hay narcotraficantes. El 80 por ciento de los que han salido de las cárceles son narcotraficantes, el 98 por ciento de las amnistías han sacado de las cárceles a narcos, ahí tenemos las estadísticas.

El señor Morales, durante estos años, ha privilegiado el narcotráfico en el país, absolutamente y por eso se refugia en México, donde también un presidente privilegia el narcotráfico. En México han muerto periodistas, han muerto dirigentes, han muerto políticos, pero resulta que el presidente de México captura el hijo el Chapo Guzmán y lo suelta, la policía lo captura, pero él lo suelta. Entonces esa es una clara muestra de que en México, los que están gobernando, protegen al narcotráfico, como pasó aquí en Bolivia.

16 pedidos de extradición contra Montenegro, ¿por qué no lo sacaron?, ¿por qué mandaba en la Policía?, ¿quién lo protegía a Montenegro? Vamos a hacer que cada uno que está buscado por la ley y los que tienen extradición se vayan a donde los piden. Vamos extraditarlos a todos, por eso me amenazan, ponen en peligro la vida mi familia, es bien complicada mi seguridad porque estoy peleando contra el narcotráfico, está no es una lucha política, es una lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo, es durísimo, delicado. ¿Estoy dispuesto a dejar mi vida? Sí, estoy dispuesto a morir por luchar contra los narcos, yo ya he vivido.

Los mayores decomisos que se han hecho, más que en todo el año, lo hemos en los 50 días de trabajo. Hemos encontrado fábricas de media tonelada de cocaína por día, de una tonelada por día de producción de cocaína, había un proteccionismo al narcotráfico brutal. Estamos desarmando todo eso.

¿La ayuda de Estados Unidos implica también el tema del narcotráfico?

Por supuesto. Estos son los resultados de la reunión que tuvimos en Estados Unidos. Nosotros fuimos allá a hacer planteamientos claros, nosotros estamos luchando contra el narcotráfico, contra el terrorismo, pero somos un país que nos dejaron con grandes deudas, necesitamos seguir luchando, pero los que luchan contra las drogas no tienen vehículos, nuestros helicópteros están jodidos, se han robado la plata, han asaltado el Estado. Por eso necesitamos ayuda, es una gran noticia para mí. Eso no quiere decir que vendrá la DEA. Nosotros necesitamos ayuda económica, nosotros no necesitamos otra cosa, con nuestra Policía y el Ejército avanzamos tranquilos.

¿En qué consistirá ese apoyo?

El primer canal es a la democracia, van a apoyar nuestro Tribunal Electoral, le van a poner platita para máquinas, para todo lo que necesite. ¿No es importante aquello? Por supuesto que sí, eso hemos conseguido por orden la presidente Jeanine Áñez. El otro tema, van a ayudar frontalmente con la reforestación de nuestra Chiquitania. Nuestros jóvenes han muerto por defender eso. La otra pata no menos importante es la ayuda contra el narcotráfico, eso significa muchos recursos económicos para repuestos, para vehículos. Y también la Comunidad Europea nos va a apoyar, nos ha aumentado los recursos porque han visto que este ministerio es serio, estamos luchando contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra aquellos sediciosos que quieren convulsionar el país.

¿De cuánto será ese apoyo económico?

No quiero adelantar esos datos, pero pueden estar seguros que serán muy importantes.

¿En verdad eso no implica que venga la DEA?

No. USAID sí. En el Chapare le dicen a la gente que vendrá con bala. Gracias a USAID tenemos 1.900 kilómetros de carretera, no asfaltada, empedrada, con puentes, con todo. Tenemos la mejor articulación carretera en el Chapare. Gracias a USAID tenemos electrificado todo el Chapare. En todos los años que estuvo USAID en el país le puso fácilmente unos mil millones de dólares, eso es despreciable, no creo. Necesitamos esas ayudas, porque nosotros no podemos distraer la plata de los bonos, la plata de salud, la plata de educación en la lucha contra el narcotráfico, se nos pone cuesta arriba. Entonces pedimos a la comunidad internacional que nos dé una mano en esto.

¿Hay posibilidad que en El Alto se genere una nueva convulsión, cómo está el trabajo en eso?

Hay que tener una cosa clara, que la conozco desde el último conflicto. El Alto no es una ciudad del conflicto, es una parada del conflicto, vienen de todos los lugares, vienen mineros radicales y se refugian en El Alto y de ahí salen los conflictos. Cuando nosotros estábamos llevando a velar al coronel de la UTOP que murió yo caminé cuadras y cuadras, me bajé de mi vehículo y acompañé el cortejo fúnebre, mi seguridad no quería, tenía miedo, ni una sola persona me agredió, todos cariñosos, todos amistosos, todos compungidos, dolidos, no querían más confrontación. Queda claro para mí que El Alto no es violento, que los violentos son otros, que los traen de otros lugares y enerven en El Alto para hacer daño a la ciudad de La Paz y hacer quedar mal a los alteños.

También hemos pedido que se puedan reactivar los proyectos en El Alto, que se pueda reactivar el ATPDEA, de alguna forma.

Hablemos de casos específicos, ¿cuál es la importancia del caso Hurtado?

Creo que es un tema muy importante en el país, porque de ahí se van a poder desvelar muchas cosas, poder saber de dónde salió plata para las redes periodísticas que se manejaron durante muchos años, quienes estaban por detrás. ¿Teníamos un señor Hurtado tan millonario que pudo comparar tantas cosas?, se compraron todas las cosas, ¿qué pasó?, ¿quiénes estaban detrás?, ¿quiénes están hoy en día tratando de defender estas cosas? Hay mucha tela por cortar.

¿Hurtado es la punta del ovillo?

A mí no me interesa Hurtado, a mí me interesan sus patrones. Están arriba, están fugados, son los que han fugado, son los que pensaron que lo dejaron blindado. Si Hurtado quiere que la justicia le ayude, una de las cosas que debe hacer es comenzar a hablar. Y la justicia tiene que ser benevolente con aquellos que hablen. Yo siempre le voy a decir la justicia que sea benevolente con todo aquel que hable, que presente pruebas de corrupción. Nosotros estamos trabajando para darle seguridad al país, nosotros no estamos para otra cosa.

Hay muchos palos blancos en el país. Los palos blancos de Evo, uno muy identificado es Juan Valdivia, aquel que fue diputado del 2006 al 2009, que se presentó como empresario con una heladería y de pronto apareció con hoteles, se compró medio Cochabamba, de dónde salió la plata, tendrá que explicar. Los palos blancos tendrán que clarearse. Estamos haciendo investigaciones.

¿Cómo está el tema de Nemesia Achacollo?

Me da pena Nemesia, porque ha sido mi colega diputada. Que la Nemesia tiene corrupción, sí, claro que tiene, por supuesto, pero ella está tapando un montón de gente y un montón de gente ha robado a su nombre. Entonces, lo que ella tiene que hacer es hablar, decir qué es lo que ha sucedido, quienes estaban por detrás, por qué le han ordenado, por qué se ha movido grandes capitales a cuentas personales. Lo que pasa es que el Movimiento al Socialismo, Morales y García Linera han hecho política con el dinero de los bolivianos, no solamente con los aviones, con los vehículos, han hecho uso indiscriminado. El expresidente Morales tenía avión para ir al baño, el exvicepresidente también tenía avión. Pero ni siquiera se movían muchos metros en vehículo, llegaban y les esperaba un helicóptero, había un derroche de recursos económicos.

Este gobierno está usando los aviones para casos muy específicos. Por ejemplo, la presidenta ha ido a pasar la Navidad con su madre viajando en una línea comercial. Viajamos en BOA, Ecojet, Amaszonas. Cuando el ministro de la presidencia o yo necesitamos viajar por emergencia lo hacemos en un avioncito que no es muy caro de volar, el 048. Cuando necesitamos volar estamos buscando aviones más económicos, porque hay avioncitos que cuestan 100 o 200 dólares, que nos conviene. Gastamos menos.

¿Gabriela Zapata dejó de ser la reina de la cárcel de mujeres?

No sé, pero yo ordenado que no hay reyes ni reinas, que a todos se les dé el mismo trato, que nadie tenga privilegios, que si todos tiene formar a las 7:00 que lo hagan, si tiene que limpiar los baños todos que los hagan, nadie puede tener privilegios, pero sin maltratar.

¿La condición de ella podría mejorar?, porque hay un recurso de casación que fue rechazado y ahora recurrirá al Tribunal Constitucional



Yo creo que a Zapata la han engañado y lo triste es que Zapata perdió credibilidad, lo que diga ella no sé cuán importante sea. Zapata no va a salir de la cárcel y tiene que devolver la plata que se ha tirado. Si sale de la cárcel va a salir pobre. Lo más recomendable para ella es que cante, que hable, que diga quiénes la han usado, qué ha pasado con el hijo, lo han ocultado, se murió el hijo, la verdad que todos los bolivianos saben, pero la verdad de ella, porque cometieron un delito terrible con esto de la Zapata. Evo Morales hizo mucho daño al país con ella, mucho daño económico, moral. Está claro.



¿Se va a promover una investigación a CAMC?

Los tiempos son difíciles. Vamos a cumplir 60 días de gobierno y que parecen 60 meses. Hemos hecho bastante en estos 60 día con luces y sombras

¿Y la gente que está en la embajada de México podría mejorar su situación de alguna manera?

Si yo fuera uno de los refugiados en la Embajada de México, empujaría a Quintana la calle, porque todo el resto la pasa mal por él, sé que se lleva pésimo con todos. Sé, la gente no la está pasando bien con un tipo desagradable, cobarde, que los molesta. Sé que hay gente que quiere irse, que ya no aguanta, por eso también se fue otra gente.

La pregunta del millón es por qué se han escapado, quien les iba a hacer algo si no habían hecho nada. El señor Morales decía que el que se escapa es un delincuente confeso, y él a la cabeza, porque, que yo sepa nosotros no le hicimos nada, y no tenía por qué irse el señor Morales. Hizo fraude, sí, le robo el voto a la gente, sí, pero ese debía seguir un proceso y necesitábamos dos tercios para seguir el proceso. Se fue del país, y desde afuera hace sedición y terrorismo, nos regaló todo en bandeja de oro. Hoy día se convirtió en un delincuente confeso el señor Morales, buscado por la justicia y ser buscado por terrorismo no es chiste. No sé cuánto pueda aguantar en Argentina, no sé cuánto daño pueda hacerle a Argentina, les van ir cerrando las válvulas a los argentinos. Estados Unidos vive peleando contra el terrorismo y ¿en qué le afecta a Estados Unidos cerrarle las válvulas?, en nada. El gobierno de Argentina va a morirse por defender a un terrorista, yo agarro y le digo andate a Cuba, a Rusia o a la China. Está corriendo peligro para que lo agarren, está cometiendo muchos errores.