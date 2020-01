Nextmind presenta interfaz entre cerebro y ordenador

NextMind está desarrollando una interfaz cerebro-computadora que traduce las señales de la corteza visual en comandos digitales, algo que ya hemos visto bastante en los últimos años.

El dispositivo permite ingresar comandos en computadoras y gafas AR/VR con la atención visual, y en el CES 2020 han presentado un kit de desarrollo para desarrolladores y socios seleccionados por $399, para que las empresas comiencen a hacer pruebas y le busquen posibilidades.

El objetivo es semejante al que persiguen otras empresas. En septiembre de 2019, Facebook adquirió Ctrl-labs, que estaba desarrollando una pulsera de electromiografía que traduce las señales musculoneurales en comandos interpretables por máquina. NextMind también está desarrollando un dispositivo no invasivo, pero es un electroencefalograma (EEG) que se usa en la parte posterior de la cabeza, donde se encuentra la corteza visual del cerebro.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El dispositivo de NextMind requiere que estemos mirando activamente algo, para que se registre en la corteza visual. Cualquier objeto que percibimos induce una respuesta específica en nuestra corteza visual, y se refleja como una fluctuación distintiva en el EEG. La corteza visual no solo recibe información de los ojos, sino que también amplifica el disparo de las neuronas para las funciones a las que asiste intencionalmente.

Pese a ello, no quieren que el dispositivo se llame un «rastreador de ojos», ya que los rastreadores de miradas no miden la intención. NextMind puede saber si además de mirar un vaso queremos cogerlo o no, y eso hace una gran diferencia.

En estos momentos el dispositivo de NextMind no funciona cuando los ojos están cerrados, pero una versión futura sí lo hará.

Ya se ha dado el gran paso para que haya productos que aprovechen esta tecnología: un kit para desarrolladores, ahora esperemos que se muestren soluciones que sean realmente atractivas.

Fuente:https://wwwhatsnew.com