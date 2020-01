Oriente sufrió pero al final festejó ante Nacional Potosí

Le ganó por 1-0 con gol del peruano Juan Diego Gutiérrez que ingresó en el complemento. La victoria llega en un momento justo ya que son los tres primeros puntos en el Apertura 2020

Mauricio Cambara F Hace 13 horas

La celebración tras el gol de Juan Diego Gutiérrez. Foto: Fuad Landívar

Oriente Petrolero consiguió un triunfo que necesitaba, que le urgía para no quedar tan relegado tras la segunda fecha del Apertura 2020. No le fue fácil ya que Nacional se paró bien, presionó sobre el final, pero no estuvo fino. Los albiverdes, en cambio, lograron la ventaja gracias al peruano Juan Diego Gutiérrez, que ingresó en el complemento para luego marcar el 1-0 definitivo a los 63’ del encuentro. Durante el duelo, el mejor fue Sebastián Gamarra.

Con prácticamente el 90% del equipo nuevo, a Oriente le está costando engranar, hilvanar juego y tener más fluidez. Aunque está claro que para corregir los errores y afianzar la idea del técnico ‘Vitamina’ Sánchez, es más fácil cuando se gana. La primera victoria ayuda, tonifica y derrama confianza en un equipo que comenzó bien, pero que no logró concretar pese a que estuvo cerca a través de Óscar Salinas, Matheo Zoch y del mismo Daniel Rojas.

La labor en el medio de Sebastián Gamarra fue vital, porque el capitán lució fino, seguro en la marca pero sobre todo muy lúcido para los cortes y los pases entre líneas. Esto permitió que se generaran las mejores opciones en esa etapa. Nacional respondió con alguna arremetida de Nicolás Royón pero el arquero Rodrigo Banegas respondió bien cuando fue exigido. Lo que le faltaba a Oriente era tranquilidad ya que el 4-1-4-1 con el que arrancó, asfixió a Nacional.

La temperatura estaba alta lo que obligó al árbitro José Jordán a detener el encuentro en dos ocasiones para que los jugadores se puedan rehidratar. Esa etapa fue muy interrumpida por los golpes y la pierna fuerte que por momentos reinó. En el complemento, ‘Vitamina’ decidió apostar por presionar más por derecha. Sacó a Salinas e introdujo al peruano Gutiérrez, que a los 60’ generó la primera gran ocasión de esa etapa con un cabezazo que detuvo Roca.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Esa jugada fue el anticipo de lo que se venía porque después, tras un tiro de esquina de Matheo Zoch, hubo un enredo en el área grande, el balón le cayó al peruano que de frente y rematando de zurda, venció a Roca logrando el 1-0 para Oriente (63’). El tanto fue muy festejado por los hinchas que esperaban ansiosos ‘explotar’ de emoción en este torneo ya que en el debut, se fueron tristes tras caer ante Royal Pari.

Fuente: https://eldeber.com.bo