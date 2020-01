Pary admite que el MAS no midió bien la fuerza de los comités cívicos

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

El excanciller Diego Pary admitió la mañana de este miércoles que uno de los errores del MAS fue no medir bien la fuerza que tenían los comités cívicos durante las protestas antes y después de las elecciones generales del 20 de octubre.

Tras su retorno al país, el exministro de Evo Morales fue entrevistado por la activista María Galindo, admitiendo los errores que cometió el anterior Gobierno frente al conflicto por el fraude a favor del ‘instrumento político’ en los comicios.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Es importante ver temas que no se superaron, como el racismo y la discriminación; el segundo elemento es que no tuvimos una lectura precisa de aquello que el pueblo quería y esperaba, el referendo del 21 de febrero, debimos haber leído de mejor manera la expresión que se tuvo en las urnas y ya en la última etapa, quizá, nosotros no medimos la dimensión de la fuerza que tenían los comités cívicos”, dijo Pary.

La entrevista:

<span id=»selectionBoundary_1579102119024_336935314937435″ class=»rangySelectionBoundary» style=»line-height: 0; display: none;»></span>

Sostuvo que no “escapó” del país tras la renuncia de Morales a la Presidencia, debido a que salió del país ese mismo día, 10 de noviembre, para “implementar acciones diplomáticas para coadyuvar a la gente que estaba solicitando asilo”.

El exministro, cuyo nombre suena para ser candidato del MAS en el sufragio del 3 de mayo, consideró que “ha habido una acumulación de diferentes situaciones y como partido hemos ido cometido algunos errores, que se han acumulado y nos han llevado a lo que ha sucedido”.

Ratificó que hubo actores externos que influyeron en la caída de Evo y que otra de las falencias fue optar por la vía electoral. “No tomamos las precauciones necesarias ante la arremetida de los movimientos cívicos, la Policía y las Fuerzas Armadas”, concluyó.

EL DEBER