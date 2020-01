Peña y Zampiery se sumaron a Real Santa Cruz

El delantero y el lateral se entrenaron este lunes, bajo el mando de José ‘Pepe’ Peña

Dos caras nuevas se vieron este lunes en el entrenamiento de Real Santa Cruz. Se trata del atacante Alcides Peña y del lateral Juan Carlos Zampiery. Son las nuevas incorporaciones al equipo que dirige José ‘Pepe’ Peña, que se prepara para jugar este año en la División Profesional.

Peña llega de militar en Sport Boys, equipo en el que no logró tener continuidad, mientras que Zampiery proviene de Royal Pari. Sus contrataciones se suman a las de Leonardo Romero (ex Nacional Potosí), Marcel Román (ex Oriente), Brahian Egüez (ex Royal Pari), Juan Rivero (ex Aurora), Carlos Ribera (ex Guabirá) y Mauricio Saucedo (no tenía equipo).

Las bajas del equipo que se consagró subcampeón de la Copa Simón Bolívar son Richard Spenhay, Juan Felipe Fajardo, Juan Camilo Rojas, Vallecilla, Pablo Justiniano, Alberto Pinto, Rodrigo Rodríguez, Dehiner Veliz y Erick Iragua.