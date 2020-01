Periodista Roberto Navia cierra un ciclo y se plantea nuevos desafíos

«Me siento rejuvenecido», afirma el periodista Roberto Navia al iniciar una nueva etapa en su carrera periodística. Hoy alista un libro sobre la caída de Evo y baraja otras propuestas para seguir haciendo periodismo.

«Para mí es maravilloso (este momento), como lo ha sido todo este tiempo que he vivido con muchísima pasión, el contar historias se ha convertido en mi estilo de vida, me siento feliz, muy rejuvenecido, porque sé que hay mucho por hacer, por contar en las diferentes plataformas y áreas artísticas donde yo me desempeño», confiesa el reconocido periodista Roberto Navia.

«He puesto punto final a mi viaje más largo en el barco de una sala de redacción (la de EL DEBER), que me llevó a destinos donde encontré enormes aventuras para que las cuente como Dios manda, para que las eleve al mundo de los vivos, las extraiga del universo de los olvidados…», escribió Navia el 13 de enero de este año, en su cuenta de Facebook, en alusión a los más de 20 años que trabajó en ese medio de comunicación.

Hoy se encuentra escribiendo un libro, junto con el periodista Marcelo Suárez, obra que será publicada por EL DEBER y Editorial La Hoguera. «Retrata la lucha por el 21F, el gran incendio en la Chiquitania, el paro cívico de 21 días y la caída de Evo Morales, además de grabar en la memoria para el presente y el futuro, con muchísimo sabor, va a poner en el tapete los momentos más icónicos de esta lucha», describió Navia.

Asimismo, adelantó que está considerando nuevas propuestas. «Sé que se puede hacer mucho desde el periodismo que me ha llevado a recorrer Bolivia, América Latina, EEUU, Europa y tantas cosas maravillosas», enfatizó eñ dos veces galardonado con el Premio Rey de España, ganador del Premio Ortega y Gasser, y de otros reconocimientos nacionales e internacionales.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El periodista es propietario de la productora Navia Entertainment donde realizó diversos trabajos, siendo el más destacado el documental Tribus de la Inquisición, una producción boliviano-española que ha estado en escenarios internacionales.

Navia reconoce que la crisis golpea a diversos medios de comunicación en el mundo, pero hace una diferencia con el ejercicio del periodismo. «Existe una crisis mundial de los medios de comunicación, una crisis de los medios tradicionales, incluyendo la televisión, porque han irrumpido con mucha fuerza la internet, las redes sociales y las nuevas plataformas. Están en crisis los medios de comunicación, pero no está en crisis el periodismo, especialmente el gran periodismo, porque la sociedad es honesta y sabe que lo necesita para fortalecer la democracia y las instituciones, que lo necesita para no sentirse sola al momento de hacerle frente al poder. Ese gran periodismo está enalteciendo a la profesión, es un periodismo que va más allá de la coyuntura, que tiene su agenda propia y es ahí donde entro yo», declaró.

Consultado sobre cómo se ve el periodismo boliviano desde afuera, Navia, que ha estado en escenarios internacionales, se siente afortunado al haber compartido con «gente que valora mucho el trabajo que estamos haciendo en América Latina y en Bolivia. El hecho de que yo haya ganado premios internacionales es el reflejo de que no nos estamos equivocando en la forma de hacer periodismo. Quizás no nos damos cuenta, pero nos valoran mucho».

Navia se aferra a la crónica, un género periodístico que retrata historias. «Esas historias que pueden estar en un barrio, pero también pueden estar al otro lado del mar. Son temas que a la gente le apasiona, porque se ve identificada», explica.

«El mundo está para narrarlo y las historias continúan«. Con esas palabras concluye su mensaje en redes sociales, dejando claro que Roberto Navia seguirá escudriñando en la veta del periodismo.