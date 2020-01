Ponce, consciente de la altura, pero ‘irá a ganar’

Celestes. El técnico de Blooming corrige los errores luego de empatar con Real Santa Cruz (1-1).







Blooming volcó la página luego del empate ante el recién ascendido Real Santa Cruz (1-1), y ya trabaja para el compromiso del domingo ante Real Potosí en la Villa Imperial (15:00). Este jueves se entrenó en la sede del club, donde la práctica principal fue el fútbol en espacio reducido, esto con la idea de admistrar el balón la mayor cantidad de minutos. Antes del entrenamiento, el técnico celeste, Miguel Ponce, compareció en rueda de prensa refieriéndose al duelo ante los «lilas», sin dejar de lado el tema de la altura.

La consigna de Ponce. «La intención es ir a jugar los partidos, disputar el torneo. La altura es parte importante y vamos a tener los matices. La idea es ir a ganar el partido, ser protagonistas y ser lo intenso que tratamos de ser y que empezamos el partido pasado, especialmente en el primer tiempo, y crecer en esa forma», declaró el técnico chileno.

«Lo que queremos es controlar el juego y desde ahí hacer nuestras actuaciones bajo la misma idea. Hay que respetar la forma de no tirarse para atrás, que no pasen cosas, los pelotazos; Y poder controlar el juego, no perder el balón sin que sea necesario y correr lo menos posible atrás de él, lograremos eso: Que el que va a correr sea el rival y eso vamos a tratar de ir a plantear» insistió el estratega Miguel Ponce.

Itinerario. El plantel tiene previsto viajar el sábado, primeramente a Sucre para posteriormente embarcar a Potosí.

Enfrentarán a un rival necesitado, pues viene de caer goleado por Aurora (4-0) en Cochabamba.

1 Punto

Suma Blooming tras jugarse la primera fecha del torneo Apertura.

