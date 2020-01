PTinder y Bolsolteiros: En Brasil, el ‘amor’ también está polarizado

Brasil vive tiempos de polarización política y a la hora de buscar pareja también se puede elegir bando. ¿Izquierda o derecha? ¿Bolsonaro o Lula? Esa es la cuestión para los miembros de PTinder (en referencia al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula Da Silva) y Bolsolteiros (Bolsolteros, por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro).

La historia de PTinder arranca con dos mujeres, la abogada Maria Goretti y la profesora Elika Takimoto, y un amigo suyo que había sufrido una ruptura y al que querían ayudar.

Tras darle vueltas, recurrieron a las redes para promocionar las cualidades de su amigo en un intento de animarlo: «Comienza 2019 conociendo a João. Guapo, inteligente, educado, alegre, abogado, director de una facultad y, principalmente, de izquierdas«.

Takimoto recibió decenas de mensajes y lo que más llamó la atención a la gente era que su amigo fuese de izquierdas.

Tras varios encuentros, João conoció a una mujer con la que comparte su vida. Final feliz.

«Nuestro corazón es rojo»

Alentada por este éxito, Goretti decidió crear una cuenta en Instagram con unas 30 personas para poder realizar un test de cara a desarrollar la aplicación PTinder. En tan solo un mes en PTinder, con más de 9.300 seguidores, nacieron muchos noviazgos, encuentros y hasta dos bodas.

La cuenta tiene como lema «nuestro corazón es rojo» [color del PT] y la estrella del partido en la letra i en la palabra PTinder. Hay muchas referencias y fotos de Lula, pero la abogada dice que no está dedicada solo a los votantes de la formación del líder sindical.

«Es para todos los que se posicionan contra la ola fascista. Los partidos son necesarios en la democracia, quien no se posicionó [en las elecciones de 2018] junto al PT votó a la ola del odio a la que nos estamos enfrentando. Y como el PT era la oposición a esa ola de fascismo, puse su nombre en la aplicación», asevera.

Casi todos sus miembros se presentan haciendo hincapié en su inclinación política.

«Profesora de educación infantil, historiadora e escritora (…) Cristiana de izquierda, porque pienso que no existe otro camino si queremos luchar por la injusticia social. Amo el vino, el chocolate y el café», dice una, con las palabras «Lula Libre» pintadas en su rostro.

Otro comenta: «Me gusta la naturaleza, el vino y las conversaciones. Solo no hablar de ‘bolsonarieces’«. «La gente te entiende, por eso PTinder fue creado», responde la administradora.

PTinder solo está en versión Instragram, pero sus creadoras trabajan en el desarrollo del aplicativo.

Este tipo de grupos de relaciones personales de marcada ideología política no son nuevos. Han florecido también en países como Argentina, con el Tinder K [Kirchnerista], o en Estados Unidos, el DonaldDaters, formado por seguidores del presidente Donald Trump.

Pero tienen sus retractores. Ailton Amelio, profesor del Instituto de Psicología de la Universidad de Sao Paulo, los ve como una forma de «segregación».

«Eso no debe ser un criterio para que se escoja a una pareja amorosa. Existen muchas cualidades y aptitudes mucho más importantes», explica a RT.

Bolsolteiros

Mientras los miembros de PTinder se reúnen para hablar de política, en el grupo cerrado Bolsolteiros de Facebook prefieren evitarlo.

«Estás conociendo a una persona, primer encuentro. Al principio interesante, responsable, maduro (a) En fin! Entráis en asunto de Política y oyes un ‘Lula Libre’…. y entonces? ¿Lo dejas estar, debates o cambias de asunto para evaluar otras cuestiones para ver si merece la pena continuar conociéndole?», pregunta un hombre al resto del grupo al que pide su opinión.

Las respuestas son fáciles de imaginar.

En la foto de la página de Bolsolteiros aparece el presidente de Brasil vestido de san Antonio de Lisboa, el santo casamentero, con una aureola sobre su cabeza y sosteniendo un cartel que dice: «Traigo el amor en 17 días».

Fue Cristina de Souza, de 43 años, soltera y con un hijo de cinco años, quien tomó la iniciativa en noviembre de 2018 –poco después de la victoria de Bolsonaro en las elecciones presidenciales– de crear el grupo. Hoy cuenta con más de 6.300 miembros.

«¿Qué lo diferencia de los otros? Somos exclusivamente un grupo de solteros de derechas y nuestra bandera es Brasil», responde De Souza. Y asegura que se siente más cómoda restringiéndolo porque «las diferencias políticas hoy en día pesan mucho en la búsqueda de una pareja».

«Las personas en Brasil están muy intolerantes y no consiguen separar la política y la vida social. Creamos este grupo justamente para no tener problemas y que la gente no termine discutiendo por cuestiones políticas», añade.

Para poder ser miembro de Bolsolteiros, basta contestar unas preguntas, entre ellas, si se ha votado a Bolsonaro. Están «terminantemente prohibidos» los casados o los que mantienen una relación.

Y, en sintonía con los valores ultraconservadores del bolsonarismo, se vetan también las fotos de «desnudez, senos y/o escotes, lencería, calzoncillos, ropa de baño o sin camisa».

El profesor del Instituto de Psicología de la Universidad de Sao Paulo insiste: «Eso de organizarse en grupos acentúa las diferencias, entre bolsonaristas y petistas, y causa fricciones», lamenta.

Fuente:https://actualidad.rt.com