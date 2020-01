Pumari califica al binomio del MAS como ilegal

El excívico del Comité Potosinista junto al cruceño Luis Fernando Camacho buscan una sigla para participar de las elecciones del 3 de mayo. Tienen avanzadas conversaciones con organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas.

“Los candidatos del MAS son ilegales, el MAS no debió estar en esta elección por el fraude descarado de las últimas elecciones. Es un partido ilegal. (Andrónico) es la muestra del MAS de que no puede generar liderazgos a nivel nacional y se encierra en Trópico de Cochabamba y lo amoldan al estilo de Evo Morales, eso no es renovación”, declaró Pumari al portal informativo Urgente.bo.

El candidato a la Vicepresidencia lamentó que en 14 años, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no haya podido forjar nuevos cuadros políticos para encarar unos comicios generales. Indicó que la presencia del cocalero representa los intereses del exmandatario asilado en Argentina.

Por otro lado, Pumari al ser consultado sobre si en algún momento debatirá con él dirigente del Chapare cochabambino dijo que sí: “No vamos a eludir el debate como lo hicieron ellos”.

Pumari- Camacho, es un binomio joven que busca renovar la política en Bolivia, tras la salida del MAS del gobierno.

