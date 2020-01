“Romero mostró a mi hijo como culpable antes de la audiencia”

Cristian Casanova, acusado por la muerte de Jonathan Quispe. Foto: Archivo

Wara Arteaga / La Paz

“Un vía crucis”, así describe Enrique Casanova la situación que vive él y su familia luego del 31 de mayo de 2018, cuando su hijo, Cristian Casanova, fue acusado de asesinar al estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) Jonathan Quispe. En una entrevista con Página Siete, el padre del subteniente policial contó cómo fue la vida de la familia durante el proceso y reveló varias irregularidades que se presentaron desde ese entonces.

¿Cómo ha enfrentado la familia la situación del subteniente Casanova?

Como familia hemos pasado días muy difíciles por esta situación. Desde el primer momento hemos visto que las autoridades adelantaron juicios sobre la culpabilidad o no de mi hijo. En este caso, el gobierno (de Evo Morales) tuvo una sentencia anticipada del caso sin esperar una investigación. Ellos tenían un conflicto político y querían resolverlo a costa de lo que sea.

Hemos asistido a las medidas cautelares, yo me hice presente desde Tarija. Soy de profesión abogado. No pude conocer ni el cuaderno de investigación. En la audiencia, el Ministerio Público no tenía ninguna prueba que incrimine al subteniente, la imputación se basaba en recortes de periódicos que salieron el día anterior o el día del hecho.

Entiendo que había presiones que ejercieron las personas, creo básicamente desde el Ministerio de Justicia, porque los jueces empezaron a excusarse para las audiencias. El juez, al que le tocó resolver el caso, no tenía ningún argumento, rompió protocolos de la audiencia, pedía explicaciones, enmiendas y una serie de cosas que no están entre los protocolos, todo para justificar una detención preventiva.

Nos hemos visto coaccionados porque no había el escenario para un proceso transparente. En la audiencia de medidas cautelares se ratificó lo que dijo el exministro de Gobierno (Carlos Romero), porque él ya lo había presentado como culpable un día antes. Le da una sentencia anticipada y ya era difícil revertir eso.

¿En qué se basaban los recortes de periódicos presentados en las audiencias?

Eran transcripciones de las conferencias de prensa que daba el ministro en ese entonces. Fue la primera vez que vi una audiencia de medidas cautelares en el que el Ministerio Público no puede sustentar lo que estaba acusando. La imputación hace referencia, en gran parte, a recortes de periódicos, en ningún momento hay testigos o temas que (muestren) que el subteniente haya hecho eso de lo que se le acusa.

¿Se desarrollaron otros hechos irregulares antes y durante la acusación a Casanova?

Nosotros estábamos en el campo, en Tarija. Era feriado y recibí una llamada. Ya se había hecho la presentación de mi hijo de una manera totalmente irregular ante los medios de comunicación. Buscamos los mecanismos para trasladarnos a La Paz, ahí empezó el vía crucis, porque a él nunca le dijeron que fue detenido por una u otra situación, el Ministerio de Gobierno lo llevó con engaños para ser presentado de una manera sorpresiva.

¿Se vieron amedrentados en algún momento del proceso?

Hemos tenido que peregrinar para tener el cuaderno de investigación. Yo he ido a buscar como 10 veces al fiscal para hacerle conocer esos detalles y nunca me quiso recibir.

¿Cómo no me puedo sentir presionado? Si mientras yo estaba en La Paz, mi mujer -embarazada- estaba sola en Tarija, donde un auto apareció y se estacionó las 24 horas frente a mi casa. Qué hacia un auto ahí, si en esa calle no pasan ni tres autos al día.

¿Cómo es Cristian Casanova?

En Tarija se dedicaba a jugar fútbol. Es talentoso y querido por sus abuelos. En el barrio todos lo conocían. Cuando se animó a ser policía le apoyamos porque no es sencillo mandar a un chico a La Paz para estudiar en la Academia de Policías. Siempre fue un buen compañero.

Justo ese día (cuando ocurrió el hecho) él estaba arrestado por una falta disciplinaria. Fue a jugar fútbol y no avisó a su superior, por eso estaba arrestado, no podía moverse ni salir a tomar agua, no podía hacer ninguna actividad, pero lo mandaron. Entonces me preguntó dónde está la premeditación de la que hablaban en ese momento.

