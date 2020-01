Santa Cruz bordea los 50.000 registros a un día del cierre

A un día de concluir el plazo para el empadronamiento de cara a las elecciones generales, poco más de 49.000 personas en el departamento de Santa Cruz acudieron a los puntos habilitados para registrarse como nuevos electores o porque realizaron un cambio de domicilio. Por la masiva afluencia de la población para su registro, el Tribunal Electoral Departamental (TED) habilitó desde ayer un nuevo punto de empadronamiento en el coliseo de Santa Rosita.

Según datos del TED, desde que se inició el empadronamiento el 18 de mayo hasta las 15:00 de ayer, se registraron en el Servicio de Registro Cívico (Sereci) 49.361 personas. De ellas 31.297 realizaron cambio de domicilio, mientras que 18.064 son electores nuevos, es decir, que emitirán su voto por primera vez el 3 de mayo.

“Existe mucha expectativa entre los más jóvenes, desde el TSE les damos la bienvenida para que ejerzan su ciudadanía”, manifestó Saúl Paniagua, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED).

La autoridad electoral explicó que solo deben acudir a empadronarse las personas que cambiaron de domicilio o cumplen 18 años el día de la elección.

Quienes tengan dudas si están o no habilitados para votar, pueden realizar su consulta en la web yoparticipo.org.bo

Población comprometida

Con 36 grados centígrados a las 15:00 de ayer, cerca de un centenar de personas se mantenía haciendo fila afuera del Sereci, mientras que otra cantidad similar se encontraba al interior de estas instalaciones, con el objetivo de habilitarse para emitir su voto el 3 de mayo.

“El calor está muy intenso, pero no importa con tal de empadronarnos. El problema es que el proceso está lento, se pierden horas que uno debería estar trabajando”, manifestó Pedro Gamarra, de 35 años, que acude al Sereci porque cambió de domicilio.

“Vivía por el aeropuerto de Viru Viru, pero ahora me trasladé a Pedro Lorenzo. Estoy esperando hace 45 minutos, espero poder inscribirme porque mañana no me darán permiso en el trabajo”, dijo Teófilo Espinoza, en la cola del Sereci.

Para registrar en el padrón a todas las personas que acuden al Sereci, ayer se atendió en horario continuo y tienen previsto extender sus tiempos para empadronar a toda la población que llegue.

Debido a la cantidad de personas que acude al Sereci y para que todos puedan inscribirse, el TED decidió habilitar un nuevo punto de empadronamiento que estará en el coliseo de Santa Rosita, que se encuentra en la zona oeste de la ciudad, entre segundo y tercer anillo de la avenida Piraí.

“Esperamos que la gente aproveche el fin de semana para registrarse. El nuevo punto de empadronamiento atenderá de 7:00 a 18:30”, explicó el presidente Paniagua.

Fuente: https://eldeber.com.bo