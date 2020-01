Según Branko la gente quiere un candidato serio, no un experimento como lo fue Evo

El Bunker

16/01/2020

El exlíder cívico Branko Marinkovic, en una entrevista con Agustín Zambrana, conductor del programa radial #ElBunker señaló que el país se encuentra en una etapa donde la gente espera candidatos y proyectos serios porque ya no quieren más experimentos como el de Evo Morales. “La gente busca seriedad en el próximo candidato, ya no quieren más un experimento en el país. Evo Morales fue un experimento y uno pésimo”.

“La gente no salió 21 días a parar o a dejar de trabajar con el riesgo de que quiebre su empresa porque el experimento fue bueno”, agregó.

Asimismo, indicó que la población fue engañada para que vote por Evo Morales. “El pueblo eligió a Evo porque fue engañado, a este hombre lo disfrazaron de indígena, vendió un buen discurso y tenía demasiado dinero. Además, se sumó el rechazo que había a los anteriores gobiernos, la gente estaba cansada”.

Exilio

“Yo no me fui de turista, a mí me expulsaron de mi país y me iniciaron un proceso por terrorismo”, explica Marinkovic al referirse a su salida obligatoria de Bolivia.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El exlíder contó que fue difícil para él y su familia estar lejos de su tierra y que hasta ahora no puede creer que este de nuevo en el país. “Es una alegría estar de vuelta en tu tierra, es hasta difícil creerla. Todavía estoy procesando el hecho que estoy por acá, lo que más cuesta es no reconocer las cosas en la ciudad, es mi pueblo donde yo crecí”.

Marinkovic, dijo estar muy agradecido con Brasil por el buen trato que le dieron a pesar de las presiones que hizo el expresidente de Brasil, Lula da Silva para que le negaran el asilo político. “Personalmente Lula da Silva llamaba para que no me den asilo, pero afortunadamente se respeta la institucionalidad en Brasil, demoró y fue difícil pero me dieron mi asilo, me dieron derecho a trabajar, me pude desenvolver normalmente”.

Emociones vs incomodidad

Su llegada agradó y emocionó hasta las lágrimas a unos, pero también incomodó a otros. Branko reveló que se trató de impedir su llegada al país porque su presencia incomoda a la cúpula política. “Me tiene sin cuidado si incomodó o no con mi llegada. Tengo el mismo derecho que los demás, ahora que sientan incomodidad eso es por falta de capacidad de discurso y política para que se incomoden si llega otro actor a la cancha”.

“No le podés quitar a un refugiado político sus derechos políticos”, puntualizó.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker