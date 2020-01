Solo Guaidó es legítimo para la Eurocámara

Estaba cantado: la Eurocámara acordaría no reconocer la elección de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Y seguiría viendo a Juan Guiadó, después de su sui géneris reelección, no solo como su presidente, sino también como presidente interino de Venezuela. Así fue. La nueva resolución pide que los representantes y embajadores de Guiadó sean reconocidos como tales en los países miembros de la UE.

La mayoría de los eurodiputados apoyó (con 471 votos a favor, 101 en contra y 103 abstenciones) un texto en el que se condenan los hechos del domingo 5 de enero como una grave violación a los procesos legítimos y transparentes de una democracia constitucional.

Y si bien han acordado seguir apoyando la postura de la diplomacia europea en cuanto a no cesar en la búsqueda del diálogo, solicitan al Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno que se impongan mayores sanciones individualizadas. ¿A quién? A más miembros del régimen y a sus familias.

Lo que no cupo en la resolución

En estos puntos han coincidido conservadores, socialistas, liberales y la extrema derecha. La exigencia de los liberales, que querían que todos los miembros de la UE reconozcan a Juan Guiadó y sus embajadores y se retiren las credenciales de los delegados del gobierno de Nicolás Maduro, no tuvo cabida en la resolución conjunta.

En saco roto cayó también la llamada del grupo de Los Verdes/ALE a no reconocer ninguna de las dos elecciones –ni la de Parra ni la Guiadó– hasta no tener más elementos de juicio, con el objeto de no caldear más la situación. Así mismo quedó fuera la llamada de la extrema derecha –preocupada por el apoyo ruso– a dejar de dialogar, imponer más sanciones y aumentar la presión política tanto a Caracas como a sus aliados, Irán y Cuba. Por último, nulo eco tuvo la moción del bloque de la izquierda a reconocer a Luis Parra, apelando a la no injerencia.

«Son instituciones internacionales como la ONU, y no el Parlamento Europeo, las llamadas a hablar de sanciones», comentó a DW la eurodiputada Manon Aubry, copresidenta del bloque de izquierda. «Este apoyo nos da fuerza”, dijo a DW, por su parte, María del Carmen Ponte, representante de Juan Guaidó ante el Reino de Bélgica.

«Sin embargo, aspiramos a que, en vista de lo que está sucediendo, se consiga que el apoyo sea aún mayor. Querríamos ver sanciones individuales a los familiares de los miembros del régimen que andan por las capitales europeas disfrutando de fondos del pueblo venezolano”, agregó Ponte. La representante de Guaidó no aboga, por otro lado, por sanciones económicas que castiguen aún más al pueblo venezolano.

Diálogo con medidas coercitivas

«Queremos elecciones libres, justas y transparentes en las que sea el venezolano el que decida. Y si se logra por el diálogo sería maravilloso. Pero debe ser un diálogo en el que las partes respeten los acuerdos: la liberación de presos políticos y un órgano electoral con magistrados independientes”, añadió Ponte.

Así las cosas, el propio Alto Representante de la Política Exterior Europeo, Josep Borrel, declaró: «Hay profundas divisiones en este Parlamento acerca de lo que está pasando en Venezuela. Pero tengo que sujetarme a los hechos. Y los hechos para mí están claros: Juan Guiadó sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional y, por tanto, sigue siendo el presidente legitimado para convocar elecciones en Venezuela”.

