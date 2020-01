SPT descarta su participación en las elecciones nacionales y pide apoyar a Camacho

Angélica Sosa da a conocer su interés de postularse como candidata a las elecciones subnacionales y no descartó ni confirmó la participación de Percy Fernández.

Angélica Sosa, jefe de campaña de Santa Cruz Para Todos (SPT), brindandó su total apoyo a Luis Fernando Camacho y garantizó que esta sigla no postulará para las elecciones nacionales.

Sosa pidió a la población reflexionar y que se pueda apoyar a un frente único, además elogió el trabajo y las aptitudes del ex líder cívico cruceño, Luis Fernando Camacho.

Con respecto a las elecciones subnacionales, indicó que postularán tanto para la gobernación como para el municipio, sin embargo aclaró que aún no se tienen a los candidatos y que lo harán en una asamblea.

Además dio a conocer su interés en postularse como candidata en las elecciones subnacionales, “estoy preparada, les he dicho que desde abajo trabajo en el Gobierno Municipal, empecé solamente como jefe de área, tengo mucho conocimiento, tengo amor, tengo pación y donde me toque estar y me elija democráticamente la Asamblea, ahí estaré”, no confirmo ni descarto la posible candidatura de Percy Fernández.