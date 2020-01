Subgobernador que contactó por teléfono a Evo en la inauguración de una obra se abstiene de declarar

El fiscal de Materia, Rolando Sarmiento, informó el martes que el subgobernador de Entre Ríos (Tarija), Walter Ferrufino, se acogió a su derecho al silencio en el proceso que se inició en su contra por uso indebido de influencias, anticipación y prolongación de funciones y sedición, tras comunicarse por teléfono con el expresidente Evo Morales durante la inauguración de un mercado.

La autoridad judicial anunció que la Fiscalía continuará la investigación sobre el caso y agregó que en la misma causa es procesado el expresidente Evo Morales, quien será citado a declarar en su momento.

Por su parte, el abogado del subgobernador, Gilbert Muñoz, agregó que su defendido es el más interesado en que ese proceso se aclare.

El expresidente Evo Morales, desde Argentina, explicó que no inauguró la obra, aclaró que solo saludó a los presentes y lamentó que un saludo se tome como usurpación de funciones.

“Yo solo acepté saludar y no inaugurar. Como a todos, saludar, agradecer las obras hechas. Ahora eso de saludar había sido usurpación de funciones. Yo nunca inauguré obras, no tengo porqué inaugurar, aunque antes, cuando era dirigente sindical, me hacían inaugurar obras, pero eso es el pasado, ahora nunca”, afirmó.