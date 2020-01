Tragedia en Sorata: Magdiel y Dennis tenían previsto casarse

Los jóvenes Madgiel Ledezma y Dennis Yucra. Foto:Facebook

Madgiel Ledezma y Dennis Yucra, los universitarios que fueron arrastrados el sábado por una mazamorra en Sorata (La Paz), enamoraban desde hace dos años y tenían planes de casarse luego de concluir sus estudios. Hasta anoche continuaban como desaparecidos.

“Mi sobrino Dennis tenía 25 años de edad y desde hace dos años estaba enamorando con Magdiel”, dijo entre sollozos la tía del joven, Janeth Aruquipa. Ayer en la tarde aún tenía la esperanza de encontrar con vida a los tres jóvenes.

El amigo de Madgiel y Yucra, Carlos Orozco, de 22 años de edad, y quien también fue arrastrado por el río, fue encontrado ayer en la tarde sin vida. El pasado sábado, los tres jóvenes y otros cinco amigos llegaron a orillas del río del municipio paceño de Sorata y decidieron acampar en un lugar cercano. Pero, debido a las constantes lluvias, el caudal se desbordó aproximadamente a las 22:30 y causó una mazamorra que sorprendió a los ocho universitarios. El municipio de Sorata declaró ayer desastre y ahora espera la ayuda del Gobierno.

Denis, Magdiel y Carlos fueron arrastrados por el lodo, mientras que los otros cinco fueron trasladados al hospital de Sorata, donde tres fueron dados de alta y otros dos fueron remitidos al Hospital del Norte de la ciudad de El Alto.

“Acabamos de encontrar la mochila de Magdiel en medio del lodo”, contó la mujer ayer cerca de las 15:00. “Ellos (los rescatistas) ya han bajado, yo aún estoy en camino”, relató. “Todo es lodo en este lugar”, añadió Aruquipa.

Bomberos buscaron ayer a los universitarios. Foto: Bomberos Antofagasta La Paz.

Una hora más tarde, la Policía, los bomberos y los rescatistas encontraron el cadáver de Orozco, en el sector de Cala Cala. El grupo de bomberos halló al joven con golpes en el cuerpo por el arrastre y sin ropa.

Dennis vivía con su abuela y su hermano menor. “Mi mamá me llamó el sábado por la mañana para decirme: ‘tu sobrino está viajando a Sorata’. Estaba enojada, quizá ella no quería que vaya. Yo le dije: ‘que vaya, es joven, además ya comenzarán las clases’”, dijo la tía del joven. Añadió que se arrepiente de no escuchar la predicción de la abuela del universitario.

El joven estaba a punto de salir profesional. Ya cursaba el cuarto año de la carrera de Bibliotecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde conoció a Magdiel. Él y su hermano menor quedaron en la orfandad desde muy pequeños. Por eso, asumió el rol de padre con su hermano menor. Ambos estaban bajo custodia de su abuela materna y su tía. “Eran como mis hijos”, comentó.

“A mí me contaba todo. Incluso de su enamoramiento con Magdiel. Él decía que se casarían una vez que ambos salgan profesionales”, lamentó Aruquipa. Recordó a Dennis como un joven educado, respetuoso y un gran líder. “En la universidad fue secretario ejecutivo del centro de estudiantes”, añadió.

De acuerdo con Rossmery Gutiérrez, concejala del municipio, hasta ayer en la mañana, los vecinos y los policías del lugar se desplazaron al sector para apoyar en la búsqueda de los universitarios.

El domingo se solicitó ayuda de la Unidad de Bomberos y desde ese día se inició la búsqueda por todo el sector. “Son 21 rescatistas que llegaron. Ellos se han dividido en cuatro grupos y junto con algunos pobladores están ayudando en la búsqueda de los cuerpos”, dijo.

Mandan equipos especiales

La concejala del municipio informó que la comuna realizó ayer una sesión ordinaria, en la que se emitió la ley municipal de declaratoria de desastre natural para conseguir apoyo del Estado.

“Con esta ley buscamos que la Gobernación de La Paz y el Viceministerio de Defensa Civil manden apoyo para la búsqueda de los desaparecidos porque por el momento (hasta ayer en la tarde) no acudió el Gobierno central”, resaltó.

El viceministro de Defensa Civil, Fernando Calderón, aseguró que aún no llegó la declaratoria del municipio. Pese a esta situación, la autoridad anunció que “esta tarde (ayer) se enviará un grupo del SAR Bolivia y dos del Comando de la Armada Boliviana para ayudar en el rescate de los cuerpos”.

Calderón remarcó que estos grupos son altamente calificados en buceo y en la búsqueda de cuerpos. “Ellos estarán esta noche (ayer) para comenzar con la búsqueda”, sostuvo.

El funcionario acotó que según el informe preliminar hay cerca de 100 familias damnificadas por la mazamorra que llegó a este sector.

Página Siete / Verónica Zapana S. / La Paz

