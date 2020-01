Tras el mensaje de Jeanine Añez, se desata la polémica en redes sobre si debe o no ser candidata

Desde cuentas relacionadas al Gobierno surgió el hashtag “#YSiFueraElla?”, lo que ha generado diversas opiniones. El exlíder cívico Germán Antelo cree que Añez no debe postularse. Óscar Ortiz califica como «especulaciones» las versiones de que podría ser candidata.

Una mujer segura, tranquila, con firmeza y un discurso claro. Esa es la imagen que vieron muchos, según opiniones vertidas a través de las redes sociales con relación al mensaje que dio la presidenta Jeanine Añez, la mañana de este miércoles.

Sin embargo, este 22 de enero, ha generado posiciones encontradas sobre si Añez debería ser o no candidata a la presidencia, después de que en días anteriores el jefe nacional de Demócratas y actual Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, admitió el deseo de su partido de postular a Jeanine Añez a la presidencia en las próximas elecciones generales.

El exlíder cívico ‪Germán Antelo, considera que no es oportuno que Añez sea candidata. «Con Jeanine, nuestra Presidenta, fuimos parlamentarios, senadores en la época más difícil, junto a Centa Rek. Sé de su capacidad y honestidad intelectual y no creo que se preste a intereses mezquinos de gente irresponsable que están presionando para que deje de cumplir el mandato que recibió producto de nuestra lucha por la libertad y la democracia que fue y sigue siendo: recuperación de la Democracia con pacificación, nuevos tribunales electorales, elecciones transparentes y entregar el mando», escribió en su cuenta de Facebook.

Antelo incluso apela directamente a la presidenta. «Jeanine ese es el mandato. Utilizar este espacio que te dio la revolución de las pititas para otros fines desvirtuará los objetivos de este gobierno transitorio. Confiamos en que vos harás lo que el pueblo espera, nuevas elecciones y entrega del mando a un nuevo gobierno, el que el pueblo elija y te lo reconoceremos por siempre».

Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina, también fijó su posición al respecto. A través de su cuenta de Facebook, publicó: «Apoyamos a la presidenta para que concluya su misión, que no es otra que organizar las elecciones. Su trabajo no es decidir quiénes serán o no serán candidatos. Que no arruine su gestión con cuestiones partidarias».

Un hashtag también causó curiosidad en las redes sociales esta jornada. “#YSiFueraElla?” es la etiqueta que, fundida en una bandera nacional, difundieron algunos ministros y otras autoridades, y que se relaciona a la posibilidad de que la presidente transitoria, Jeanine Áñez, sea candidata en las elecciones generales del 3 de mayo.

“Nosotros no estamos en campaña política. A nivel personal, obviamente, tengo mi posición de que la presidente Jeanine Áñez le ha devuelto tranquilidad al país y considero a nivel personal que ella debiera ser candidata en estas próximas elecciones”, dijo el titular de la Presidencia, Yerko Núñez, según publica el diario EL DEBER.

Por su parte, el excandidato a la presidencia y actual senador de Demócratas, Óscar Ortiz, consultado sobre la posibilidad de Jeanine Añez se candidata, dijo que no es partidario de hacer «especulaciones». «Si la presidenta en su momento toma una decisión, así se la dará a conocer en su momento, pero no creo que sea buen estar haciendo comentarios».