Tuto Quiroga: El TCP no debe ser la milicia judicial de Evo Morales

Tuto Quiroga advierte plan de ‘golpe judicial’ de Evo Morales

El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga advirtió que «el plan de Evo Morales es dar un golpe judicial» el 22 de enero, haciendo que el Tribunal Constitucional para que no emita el fallo de ampliación excepcional de mandato del Ejecutivo y Legislativo.

Dijo que la intención de Morales es retomar el poder vía de una «judeocracia, un gobierno de jueces, para robarse nuevamente la elección» y llamó a la población boliviana estar en estado apronte y vigilar el trabajo del TCP en la ciudad de Sucre.

«Y señores del Tribunal no sean las milicias judiciales, no sean sicarios judiciales, cumplan con su responsabilidad, con la democracia, no sean cómplices del fraudulento, emitan el fallo hasta el miércoles. Si ustedes en las próximas 24 horas no emiten el fallo, dando la extensión del mandato, van ser las milicias para el golpe de Evo Morales, no lo hagan», manifestó.

Quiroga recordó que los magistrados del Tribunal Constitucional recibieron en diciembre la consulta para la extensión de mandato y hasta la fecha no se han pronunciado.

«Dejar a un país sin Ejecutivo y Legislativo es dejarlo sin los dos poderes centrales para que funcione la democracia», manifestó a la red Uno, a tiempo de señalar que el plan de Evo Morales es que el Tribunal no apruebe la extensión de mandato, que sus diputados y senadores abandonen la Asamblea para instalar por la vía judicial un nuevo gobierno de jueces.

Recordó que Morales dijo haber perdido la elección, no por el fraude sino porque no tuvo las milicias armadas «para robarse la elección», como las tiene Nicolás Maduro en Venezuela, donde hay escuadrones de la muerte, donde se manda a matar gente joven, a reprimir y defender el fraude.

Advirtió que Bolivia no puede esperar más tiempo ni los poderes públicos estar en ascuas, más aún si está en curso la convocatoria a las elecciones generales para el 3 de mayo, con un padrón limpio y sin fraude informático para que los bolivianos elijan libremente a los nuevos gobernantes.

Fuente: Gigavisión, El Día