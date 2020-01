Venta forzosa, costo cero y muchos apetitos

Según Daher, Valencia fue un ‘palo blanco’ y él nunca recibió un dólar por su canal. Hay deudas millonarias e intereses

Uno de los puntos de la extensa declaración que Abdallah Daher prestó el 7 de enero sobre la supuesta extorsión en su contra es cómo se cerró la venta de PAT. Asegura que a coste cero asumieron la propiedad del canal en 2012, ya que se comprometieron en papeles a pagar $us 500.000 en cuatro cuotas que nunca recibió y el resto en minutos de publicidad para sus empresas a los cuales nunca pudo acceder. Declaró que en todo momento los ‘negociadores’ fueron Marcelo Hurtado y Jaime Iturri, y que José Luis Valencia, que figuró como accionista de la red, fue llamado a último momento para firmar el documento. “Participó como palo blanco de Marcelo Hurtado, lo que significa que su responsabilidad es menor porque no ha participado de la comisión del delito”, dijo.

Pese a que Daher asegura que PAT valía $us 20 millones, hay fuentes que trabajaron en el canal que dicen que tenía tecnología atrasada y deudas impositivas, como lo manifestó Jaime Iturri. Según Jorge Alberto Rojas, que fuera gerente de PAT cuando figuraba como dueño José Luis Valencia, Iturri fue contratado como asesor de contenidos.

Consultado sobre qué hacía en el canal, Iturri aseguró que lo invitaron “a dar cursos de narración de historias como forma de hacer un nuevo periodismo y de ahí que alguien dice que les obligué a leer libros completos, Rosario Tijeras o Crónica de una muerta anunciada”.

También admite haber coordinado acciones comunes para transmitir el Carnaval y partidos de fútbol. “Yo no fui socio o cosa por el estilo de PAT”, insistió.

Presente



Hoy PAT se encuentra en huelga y con una toma simbólica de los trabajadores. Según Carmelo Pedraza, representante del sindicato, no les pagan el sueldo desde noviembre y no hay quién responda por sus salarios o beneficios sociales, que no se pagan desde 2014. Explica que hay hasta cinco empresas para administrar el canal de televisión .

“Nos ofrecen un poder absoluto, que nos hagamos cargo, pero las deudas son mayores de lo que vale la empresa”, dice Pedraza.

De hecho, uno de los acreedores es el propio Daher, que sigue siendo dueño de los terrenos donde funciona el canal y que insiste en que le paguen alquiler desde 2012.

Uno de los trabajadores del canal que vio lo que se venía y renunció el año pasado, lo describe como un cascarón vacío, pero eso no significa que sea apetecido.

Según fuentes consultadas, hay hasta tres grupos interesados en apoderarse del canal, todos antiguos opositores al anterior Gobierno. Aseguran que uno está encabezado por alguien relacionado con la revolución pitita, otro por un exparlamentario retirado de la política e incluso hablan del propio Daher. El empresario no habló de recuperar la red en su declaración que hizo ante la Fiscalía.

Aseguran también que es visto como una ‘cabecera de playa’ para deshilar el supuesto entramado de influencias de las cabezas del anterior Gobierno con empresarios y que hay intereses que empujan la crisis del medio televisivo.

En el medio están los trabajadores, que no cobran sus salarios desde hace tres meses y piden al Gobierno que lo que adeuda por propaganda con PAT vaya a cubrir sueldos y beneficios sociales.

ZAPPING

‘Control Remoto’

PAT entró en la arena política desde que el periodista Raúl Peñaranda lo señaló como un medio ‘paraestatal’. Es decir, que estaba bajo control del Gobierno. Lo negaron.

Beneficiado

En 2014, un estudio reveló que PAT, ATB y Bolivia TV se llevaban el 60% de los gastos en propaganda del Estado. En diciembre, la ministra Roxana Lizárraga mencionó a la red verde como una de las más beneficiadas del último año.