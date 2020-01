VIDEO: Luchador ruso ‘atrapa’ la cabeza de su rival de EE.UU. entre la lona y una lluvia de duros golpes y gana un millón de dólares

El luchador ruso de peso pesado de la MMA, Alí Isaev, ganó este martes un premio de 1 millón de dólares tras vencer por nocaut técnico al estadounidense Jared Rosholt en el combate final de la Professional Fighters League (PFL), en Nueva York (EE.UU.).

Isaev no le dio ninguna oportunidad a su rival tras ‘atrapar’ su cabeza entre la lona y lanzarle una lluvia de duros golpes en el cuarto asalto, después de lo cual la pelea terminó.

Se trata de la quinta victoria para el luchador ruso en cinco combates que tuvo bajo los auspicios de la PFL. Asimismo, Isaev tiene cuatro victorias en la promoción Fight Nights Global.

With devastating ground-and-pound, Ali Isaev stays undefeated in the 2019 #PFLChampionship season and is a PFL Champion! pic.twitter.com/AufpHiKdoy

— PFL MMA (@ProFightLeague) January 1, 2020

