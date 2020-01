WhatsApp no funciona, no puede enviar imágenes o audios, ¿Qué puedes hacer?

Una ves más vemos cómo WhatsApp ha dejado de funcionar correctamente. Con esta ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces la app de Facebook ha tenido problemas en los últimos meses. En esta ocasión a lo mejor no lo has notado, porque se puede chatear, pero no así enviar contenidos multimedia como imágenes o audios.

Desde hace unos minutos WhatsApp no está funcionando correctamente, los servicios que nos dicen si hay problemas con sus servidores están «echando humo» y nos están mostrando que hay problemas generalizados.

No se pueden enviar vídeos o audios en WhatsApp

Ahora mismo podemos chatear sin problemas, pero si intentamos enviar una fotografía, o una nota de voz, lo que vamos a ver es que la app intenta enviar el contenido, y de inmediato se muestra el mensaje de «reintentar» que es lo que se muestra cuando es imposible enviar un contenido y nos ofrece esta opción de volver a hacerlo. Pero da exactamente igual, por más que pulses el botón, vuelve a aparecer este mensaje.

Como vemos actualmente en Downdetector, los principales problemas los están sufriendo los usuarios de las principales capitales, como Madrid o Barcelona. También en centro Europa se están viviendo muchos problemas con la aplicación, como muestran estos mapas. De momento no se sabe la razón de esta nueva caída, pero tristemente los usuarios de WhatsApp están cada vez más acostumbrados a estos problemas.

¿Cómo puedes seguir enviando imágenes o audios?

Hay un sencillo truco con el que podemos seguir enviando imágenes y audio a través de WhatsApp, aunque actualmente esté caído el servicio con el que normalmente los enviarías a través de la app, y es bastante sencillo de llevar a cabo. Todo lo que tienes que hacer es enviar la imagen o audio como un archivo. Para ello selecciona el icono de adjuntar, dentro de él pulsa sobre documento, y selecciona la imagen que quieres enviar. El receptor verá que le llega al instante un archivo, con la imagen o el audio dentro.

La diferencia en este caso es que mientras que normalmente verías la imagen en el mismo chat, aquí toca descargarla en el teléfono, y verla en la galería. Pero a pesar de la caída, técnicamente es posible seguir enviando tanto imágenes como notas de voz, solo que hay que utilizar este método que hemos comprobado que funciona. Ahora mismo el método tradicional sigue sin funcionar, por lo que no es posible enviar estos contenidos habitualmente, habrá que esperar a que Facebook restablezca el servicio de su app de mensajería.

