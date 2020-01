Yaffar, candidato, encabeza la lista Bolívar es de todos

jueves, 16 de enero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

“Bolívar es de todos”, es la fórmula que se inscribirá para terciar en las elecciones del club Bolívar el próximo 31 de enero. Alejandro Yaffar se encuentra encabezando un grupo de bolivaristas que buscan tomar las riendas del club por los siguientes cuatro años. Yaffar afirmó que el objetivo central de su candidatura es darle al club su estadio en la zona de Tembladerani.

¿Será candidato a la presidencia del club Bolívar?

Sí, la posibilidad es cierta, conversamos con Guido (Loayza) y nos aseguró que no irá a la reelección, en el momento estamos en proceso de conformar una plancha para las elecciones de este fin de mes.

¿Nos puede contar tres pilares del proyecto que tiene para asumir las riendas del club?

En los próximos años, rumbo al centenario, Bolívar debe contar necesariamente con un nuevo estadio. El tener la casa propia en Tembladerani es uno de los hitos que debe trabajar esta o cualquier otra fórmula que tome las riendas del club, eso sería en la parte de infraestructura. En el tema deportivo somos en el momento el equipo más ganador del fútbol boliviano y esa diferencia de campeonatos que tenemos con el resto hay que mantenerla como otro de los objetivos a cumplir. A nivel internacional, Bolívar debe procurar siempre clasificar a las copas Libertadores y pasar de fase para cumplir el anhelo de llegar a un campeonato, pero reitero que el objetivo central es tener una casa propia.

Por delante existe un contrato de nueve años más con Baisa, necesariamente tendrán que conversar y trabajar con Marcelo Claure…

El contrato con Baisa está vigente y tenemos nueve años más por delante, eso no se toca y hay que respetar el contrato.

¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con Marcelo Claure?

No, yo no tuve esa oportunidad, entiendo que alguien de la plancha estuvo en contacto con él. En cambio hemos conversado con Guido Loayza, quien nos ratificó que dejará la dirigencia a fin de mes y no irá a ninguna reelección.

¿La salida de Guido Loayza será muy sentida?

Definitivamente, Guido Loayza no sólo le dedicó estos últimos 12 años a Bolívar, sino mucho antes, desde la época de Mario Mercado. Él es un dirigente de mucho valor, experiencia y peso, no lo consideremos como una pérdida, ya que él continuará siendo un aporte de gran valía para cualquier dirigencia. Obviamente que no estará como presidente, pero seguirá dando su vida por su Bolívar desde el puesto que él considere que sea necesario, siempre hay otras posibilidades.

¿Cuándo comienza su carrera como dirigente de Bolívar?

Soy un bolivarista de toda la vida. Mi padre Mario Yaffar formó parte de la Operación Retorno (1965), con dirigentes como (Luis Eduardo) Chichi Siles y Alberto Alem. Un tío mio, Víctor Yaffar, ha sido médico del Bolívar por más de 10 años acompañando al equipo en el campo médico. Yo tuve unas experiencias dirigenciales deportivas al construir el kartódromo de Alto Irpavi, fui piloto de esa disciplina y los últimos diez años ocupé una vicepresidencia en el club, acompañando a Guido Loayza.

¿Quiénes lo acompañarán en su fórmula?

La plancha se llama “Bolívar es de todos”, estamos alistando una lista con 17 nombres, entre los que se encuentran Javier Zuleta, Jorge Coco Fiori, Jorge Blacut, Daniel Pastén, Ariel Lizarazu, Diego Rada, Marcelo Koziner, Luis Nemtala, Carlos Alcoreza y lo que estamos buscando es la dama que nos acompañara en la fórmula, tenemos dos opciones que lo vamos a definir en las siguientes horas y daremos a conocer el nombre.

