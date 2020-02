Absuelto, Trump denuncia la «perversidad» de los demócratas

Sin más guion que unas notas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves (06.02.2020) duros ataques contra la oposición demócrata, aseguró haber vivido un «infierno” por el juicio político en su contra y mostró, satisfecho, en medio de lo que llamó una «celebración”, la portada del diario The Washington Post con el titular «Trump absuelto”.

La puesta en escena tuvo lugar durante un acto en la Casa Blanca al que convocó a numerosos congresistas y senadores republicanos, un día después de que la Cámara Alta rechazara el juicio político en su contra por las presiones que sufrió el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que investigara a uno de los posibles rivales de Trump en las presidenciales de noviembre, el exvicepresidente Joe Biden.

«Tuve que pasar por un infierno injustamente, y no hice nada mal”, lamentó Trump. «‘Impeachment’ (juicio político), esa es una palabra muy fea para mí. Me llevaron hasta las etapas finales del juicio político, pero nunca pensé que una palabra pudiera sonar tan bien: absolución total”, clamó el mandatario, que aclaró que su alocución «no es un discurso, no es una conferencia de prensa, es una celebración”.

«Una persona horrible”

El mandatario estadounidense dijo tener «suerte” por estar junto a gente que lo «defiende”, en referencia a los republicanos en el Senado, porque si no «esto habría sido un incidente horrible para el país». Aprovechó la ocasión para criticar al senador Mitt Romney, quien apoyó la moción demócrata. «El único que votó (con la oposición) fue un tipo que no puede soportar el hecho de que protagonizó una de las peores campañas en la historia”, afirmó en referencia al que fuera candidato presidencial en 2012.

Tras calificar a los demócratas de «perversos y viles”, arremetió contra la presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, a quien llamó «una persona horrible». La misma Pelosi, por su parte, acusó a Trump de usar el Congreso como el «escenario de un reality show (programa de telerrealidad)» a la vez que apuntó que llevará «por siempre la cicatriz» de haber sido imputado políticamente.

DZC (EFE, AFP)

