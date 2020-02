Advierten desabastecimiento de GLP por baja reposición de garrafas

Aunque Bolivia cuenta con una capacidad instalada para producir hasta 2.608 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) por día, el mal estado de las garrafas y la limitada reposición que hace Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puede generar un desabastecimiento del carburante en el mercado interno, sobre todo en los departamentos del eje troncal, además de Beni y Pando, advirtió el presidente de la Cámara de Distribuidores de GLP Santa Cruz, Néstor Zamora.

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, señaló que en caso de haber algún problema en la distribución de garrafas será solucionado pero aclaró que no puede haber desabastecimiento de GLP porque los niveles de producción garantizan el cumplimiento de la demanda interna.

Sin embargo, el dirigente de las empresas distribuidoras informó que, a nivel nacional, existen aproximadamente 5 millones de garrafas, de las cuales al menos 1 millón se encuentra en desuso en los depósitos de YPFB.

Indicó que, según normativa, estos envases deben ser vendidos como chatarra a través de licitaciones y los recursos obtenidos deben ser invertidos en la adquisición de nuevos botellones. No obstante, dijo, este proceso no se está cumpliendo a cabalidad.

“Si esto continúa vamos a llegar a un momento donde no van a haber garrafas en distribuidoras ni en engarrafadoras. Si esto continúa se va a generar un desabastecimiento, ya no como hace 10 años cuando no teníamos GLP, pero esta vez por falta de cilindros”, advirtió.

De los 22,5 bolivianos que paga el usuario por cada garrafa de GLP, 1 boliviano es destinado a un fondo que tiene la finalidad reponer y recalificar las garrafas. Néstor Zamora explicó que las distribuidoras administran el 50 por ciento del fondo y que en Santa Cruz incorporan 2.000 garrafas nuevas al mercado cada mes.

La otra mitad del fondo lo administra YPFB y, según el dirigente, no hay un correcto manejo de estos recursos. Como consecuencia surge el deterioro de los cilindros que, en muchos casos, superan los 10 años de uso, tiempo en el que deben ser sometidos a un mantenimiento o separados del mercado.

Según Zamora, el problema se acentúa con el tiempo porque, mientras las distribuidoras de Santa Cruz incorporan 2.000 garrafas nuevas al mes, otras 8.000 salen por mal estado.

El pasado miércoles, el Ministro de Hidrocarburos dijo que “el volumen de producción de GLP está perfectamente garantizado y si hay un problema de distribución de garrafas lo vamos a solucionar inmediatamente, no puede haber desabastecimiento de GLP”.

Las distribuidoras operan sólo al 20%

Las empresas distribuidoras de GLP en Santa Cruz y en otras regiones del país operan a un promedio del 20 por ciento de su capacidad instalada debido a la falta de garrafas. Esta situación, según el presidente de la Cámara de Distribuidores de GLP Santa Cruz, Néstor Zamora, genera demoras en el servicio.

Explicó que si una distribuidora tiene la capacidad para trabajar con 8.000 garrafas, solamente lo está haciendo con 1.500, situación que genera retrasos en la comercialización, además que el carburante llega a los usuarios en la tarde o la noche, pese a que debiera estar disponible a primeras horas de la mañana por ser un producto de primera necesidad.