Anapo afirma que su principal problema es el poco acceso a la biotecnología

Santa Cruz.- El presidente de Anapo, Marcelo Pantoja, indicó que el principal problema por el que atraviesan los productores es la falta de acceso a la biotecnología.

Pantoja, manifestó que en la producción de maíz no son sostenibles, debido a que no se produce la cantidad que se necesita, lo hace porque tiene que haber dotación, no por el tema económico, por lo que existe un déficit en este sector; asimismo, invitó a participar de la Exposoya 2020 que se realizará este viernes y sábado.

Fuente: Unitel