Arce denuncia que el Gobierno vende bonos por $us. 1500 millones

El ex ministro de economía y candidato a la Presidencia, por el MAS, Luis Arce Catacora, denunció que el Gobierno transitorio de Jeanine Añez en solo 3 meses habría endeudado a Bolivia por casi $us2.000 millones: crédito de liquidez por $us 408 millones del BCB dic/2019 y venta de bonos soberanos por $us 1.500 millones, lo cual revela déficit e incapacidad de generar ingresos.

Arce Catacora señaló que el Decreto Supremo 4151 del 13 de febrero del 2020, Gaceta Oficial de Bolivia, autoriza al Ministerio de Economía asignar presupuesto adicional de más de Bs 21 millones para contratar asesoría legal, con el fin de emitir bonos en el mercado de capitales extranjeros por $us1.500 millones.

El candidato presidencial advierte que la emisión de bonos por $us 1.500 millones para venta a acreedores internacionales y crédito de liquidez de BCB por $us408 millones son altamente irresponsables. Gobierno de facto hipoteca por décadas futuro y condena a Bolivia a crisis económica.





Fuente: Detrás de la Verdad

