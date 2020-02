Arce se alinea a Evo: En Bolivia no existe libertad de expresión

lunes, 24 de febrero de 2020 · 01:12

Luis Arce Catacora afirmó que el MAS arranca su campaña electoral con temor porque, según dijo -en la misma línea de Evo Morales-, en Bolivia no hay libertad de expresión ni Estado de Derecho.

“Estamos iniciando nuestra campaña en Bolivia, aún hay temor en los militantes del MAS y en Bolivia de decir algo a favor del MAS, la gente sabe que este gobierno lo tilda de terrorista, lo tilda de incitador y de sedición. En Bolivia no hay la posibilidad de expresar, no hay libertad de expresión, no hay Estado de Derecho en nuestro país”, dijo el candidato presidencial.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con Data Urgente Radio, una emisora argentina. Según Arce, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no garantiza imparcialidad y transparencia para las elecciones general del 3 de mayo.

Evo Morales desde Argentina, donde se encuentra en calidad de solicitante de refugio, cree que en Bolivia hay una dictadura, no hay libertad de expresión y tampoco Estado de Derecho.

“En tiempos de dictadura, hay inocentes perseguidos y delincuentes liberados. Los medios comunitarios son acallados y existe la violación de derechos humanos, sin ningún respeto del derecho internacional”, tuiteó en pasados días el exmandatario.

El candidato presidencial del MAS denunció que el “gobierno de facto” “está persiguiendo políticamente a dirigentes del MAS-IPSP, organizaciones sociales, exfuncionarios y altos funcionarios del gobierno del presidente Evo y, por lo tanto, las condiciones para hacer política no son de las mejores”.

El MAS busca recuperar el poder después de que el 10 de noviembre de 2019 Evo Morales renunció a la Presidencia ante la presión ciudadana por el fraude electoral en las elecciones generales del 20 de octubre que favoreció al partido gobernante.

Con él también renunciaron el vicepresidente Álvaro García Linera; la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

Renunciaron todas las autoridades del MAS que podrían asumir la Presidencia por sucesión constitucional, por lo que Jeanine Añez, que entonces ocupaba la segunda vicepresidencia del Senado, asumió la Presidencia del Estado de manera transitoria hasta que sea posesionado el mandatario o mandataria que será elegido el 3 de mayo.

Arce también denunció que el Tribunal Supremo Electoral no garantiza imparcialidad ni transparencia, porque el presidente de ese órgano fue elegido por Jeanine Añez, también candidata a la Presidencia.

“Llama la atención que el presidente del Tribunal Supremo Electoral fue designado por la actual presidenta de facto y varios miembros del TSE también han sido elegidos por este gobierno”, denunció.

También dijo que el Órgano Electoral asumió un posición “antiMAS” y que supuestamente diseñó reglas de juego para perjudicar al partido de Morales. “Hemos sufrido una serie de observaciones, irregularidades en todo este proceso”, dijo sobre la inhabilitación de Evo Morales y Diego Pary como candidatos a senadores por Cochabamba y Potosí, respectivamente.

Ambos candidatos fueron inhabilitados por el TSE porque no residen de manera permanente en Bolivia, como exige la norma electoral. Morales y Pary se encuentra en Argentina como solicitantes de refugio político.

Arce ratificó que su objetivo es “reconstruir la economía” que en tres meses de gobierno de transición se ha deteriorado.

La ruta del MAS

El objetivo principal es “recuperar” el gobierno para “profundizar” el llamado “proceso de cambio” y la política de los bonos sociales. Campaña El trabajo será “puerta por puerta” para explicar que la economía está en peligro y se reforzará la presencia en redes sociales.

El trabajo será “puerta por puerta” para explicar que la economía está en peligro y se reforzará la presencia en redes sociales. Persecución Hasta ahora es uno de los principales puntales de la campaña porque dirigentes del MAS, exministros y colaboradores de Evo están detenidos o tienen procesos.

