Argentina: se movilizan por Moro y Molares, exmiembro de las FARC

miércoles, 26 de febrero de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

El viernes 14 de febrero, familiares, amigos y allegados a Sebastián Moro marcharon en Argentina pidiendo una investigación de su muerte. La movilización también exigía la libertad de Facundo Molares, el exmiembro de las FARC que fue herido y detenido durante los conflictos postelectorales en Santa Cruz. La revista Centenario afirmó que Molares era un fotorreportero.

En un su cuenta de Twitter el expresidente Evo Morales señaló: “Nos solidarizamos con las familias de los periodistas argentinos Sebastián Moro y Facundo Molares, víctimas de la dictadura en #Bolivia. Exigimos justicia, que se esclarezca la muerte de Sebastián y se libere a Facundo; su vida está en riesgo”.

En varios medios argentinos se indicó que ambos colaboraban con Página 12; sin embargo, esto no es cierto. Moro y Molares trabajaban en dos departamentos distintos y mientras que hay registro del trabajo de Moro, el de Molares es desconocido.

“Lo de Facundo Molares ha sido tratar de unir fuerzas entre las familias. Sebastián no conoció a Facundo ni nosotras. Pedimos por los dos, porque ambos son argentinos. Cuando Sebastián muere y comenzamos a reclamar una investigación, organismos de derechos humanos nos pusieron en contacto con la familia de Facundo Molares para pedir en conjunto ayuda al Gobierno argentino. Pues se trata de dos argentinos víctimas de lo que está sucediendo en Bolivia. Esa es la única ligazón”, dijo Penélope Moro, hermana de Sebastián.

Molares, según afirmó uno de los compañeros de Revista Centenario, llegó a Bolivia como fotorreportero. Aseguró a los medios locales que Facundo fue detenido cuando se internó en una clínica de Santa Cruz por un problema renal. No hablan de las heridas de bala que tenía.

Las investigaciones policiales en Bolivia determinaron que Molares cayó herido durante los enfrentamientos el 30 de octubre en la localidad de Montero en Santa Cruz. En ese poblado murieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, quienes formaban parte del bloqueo ciudadano que pedía la renuncia de Evo Morales y la anulación de las elecciones. Ambos murieron por disparos de arma de fuego.

El Ministerio Público señala que Molares es un mando medio de la FARC y que desapareció en 2017, en medio del proceso de paz entre la guerrilla y el Estado. En Bolivia fue detenido el 11 de noviembre.

Según El Deber, Molares admitió haber participado en los enfrentamientos entre civiles en los que fue herido. “Yo estuve en el puente, lo del puente fueron tres días de lucha en diferentes formas. Yo participé ese día y muy activamente porque en primer lugar quiero solidarizarme con las víctimas. No lo digo para quedar bien delante del pueblo, ni nada; porque yo también me considero víctima, porque en el estado que estoy no puedo considerarme de otra manera. No me siento victimario, porque también soy víctima”, dijo en su declaración.

Su audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo en el Hospital Universitario Japonés de la ciudad de Santa Cruz, a cargo del Juzgado Tercero de Instrucción Penal de Montero. Aún en silla de ruedas, aseguró que sus ocupaciones fueron de formación política y no militar.

“Yo siempre fui ideólogo y siempre fui formador político. A pesar de mi experiencia en la guerra, no ha sido mi mayor voluntad ser instructor militar”, sostuvo el imputado.

Aseguró que no tiene ningún requerimiento de la justicia colombiana. “Fui parte activa del proceso de paz que resolvió el problema de una guerra de más de 50 años, sobre mis antecedentes políticos”, insistió.



