Asambleísta Pedraza desmiente ruptura con Cossío y ratifica su apoyo a la alianza Creemos

MI VERDAD ANTE EL CARNAVAL DE MENTIRAS

Ayer un medio local en Tarija publicó una entrevista mía con el título de «RUPTURA ENTRE PEDRAZA Y COSSÍO», cuando se lee la transcripción completa de la destinada entrevista, en ninguna línea se encuentra una afirmación que sustente ese titular.

Hoy me encuentro con la noticia de una supuesta renuncia a mi candidatura. Quiero desmentir enfáticamente tal afirmación porque sencillamente nunca estuve registrado en la lista de candidatos, por lo tanto, no podía renunciar.

Entiendo que se trata de afectar la candidatura de Mario Cossío y por esa vía, afectar el proyecto de Luis Fernando Camacho, de manera que esta supuesta baja se conecte con una idea de desbande. A los únicos que les interesa proyectar esta figura es a los enemigos de Tarija, a los que siempre enfrenté, a aquellos que pactaron con Evo Morales, los mismos que hoy, con estas afirmaciones benefician al MAS y al propio Evo, creando las condiciones para su retorno.

Estoy plenamente identificado con el binomio Camacho-Pumari y trabajaré con el mismo compromiso y la misma intensidad de siempre para buscar su triunfo el 3 de mayo. Estoy absolutamente comprometido con la restitución de los derechos de mi amigo y compañero Mario Cossío Cortez, como lo estuve a lo largo de una década y luché cada día por su retorno y la reparación de las injusticias de las que fue víctima él y su familia.

Tengo muy claro que la contradicción electoral del 3 de mayo, se da entre el Estado de Derecho y el estado marco-terrorista que proyecta Evo Morales y en ese escenario, Carlos Mesa no me representa, porque fue parte del Régimen de Morales y porque decretó la amnistía de Evo y sus secuaces el 2003 y podría hacerlo de nuevo. Tampoco creo que represente las expectativas del pueblo, mi amiga y ex colega Yeanine Añez, porque todos sus aliados pactaron con Evo Morales y lo volverían a hacer, porque sólo les interesa el poder y porque están dispuestos a sacrificar el triunfo popular de noviembre. Así como asaltaron la transición, quieren robarse la oportunidad histórica de restablecer la República. Tengo absolutamente claro que los únicos que pueden impedir el retorno del MAS y de Evo Morales son quienes lo enfrentamos a lo largo de catorce años, quienes lo derrotamos y quienes fuimos víctimas de la dictadura, no, los que se sometieron por un mendrugo de poder.

Redoblaremos el esfuerzo y compromiso por quienes nos representan en esta larga lucha: Luis Fernando Camacho Presidente; Marco Pumari Vicepresidente y Mario Cossío Senador.

Luis Pedraza Cerda