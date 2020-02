Botnet, la red social donde eres el único humano

Volverse influencer en redes sociales no siempre es fácil. Si no gozas de la exposición necesaria, posicionarse toma bastante tiempo. Una vez estando en tal tribuna, manejar tus apariciones públicas y mantener una correcta y fluida comunicación con tu audiencia no deja de ser un desafío.

Para vivir parte de estas experiencias, surgió Botnet. Se trata de una aplicación que emula una red social, en la cual puedes publicar actualizaciones de estado e imágenes. Al usarla, sin haber algún registro de usuario de por medio, recibirás decenas de comentarios y centenas de “likes”, como si del perfil de una verdadera celebridad se tratara. Aunque claro, un detalle no menor a mencionar es que el único humano haciendo uso de aquella red eres tú, interactuando con los bots de la plataforma.

La aplicación se encuentra en inglés, es de descarga gratuita tanto para Android como iOS y se pueden adquirir mediante tres paquetes adicionales nuevas modalidades, las cuales tienen un valor de $0.99 USD cada una y permiten configurar las respuestas de los bots en “modo papá”, “modo troll” y aumentar al doble las interacciones recibidas.

Este simulador de red social analiza los posteos que sus usuarios realizan a través de la app, para que los bots entreguen ̣—por lo general—, respuestas relacionadas con lo publicado.

Respecto a la privacidad que garantiza la app, su política de la materia asegura que los datos generados a través de Botnet no son utilizados para recopilar información personal de quienes la usen.

En lo práctico, no hay gran ciencia tras esta aplicación. Sin embargo, dada su naturaleza y sus prestaciones, junto con ser una herramienta en la que se pueden depositar largas jornadas de ocio, también puede servir en algunos casos para contrarrestar la ansiedad que en algunas personas provoca estar presentes en espacios de interacción tan complejos como las redes sociales, las cuales con un mal manejo podrían hasta llegar a volverse un espacio hostil para algunos de sus usuarios.

Puedes probar esta aplicación accediendo a su descarga, la cual es enlazada hacia cada tienda de aplicaciones desde su sitio web.

Fuente: https://wwwhatsnew.com