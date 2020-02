Camargo corría descalza y ahora brilla en el atletismo de Sudamérica

La joven fondista paceña Jhoselyn Camargo sigue con su buena actuación, el domingo ganó la medalla de plata en la Media Maratón (21 kilómetros) de Miami.

Jhoselyn muestra las medallas que ganó en su trayectoria deportiva. Foto: Miguel Carrasco

Jhoselyn Yessica Camargo Aliaga (La Paz, 21 de julio de 1996) fue la figura boliviana en el primer Campeonato Sudamericano Indoor (bajo techo) de Atletismo, que se realizó hace más de una semana en Cochabamba, al cosechar en fondo una medalla de oro y una de plata, preseas que se dieron luego de mucho esfuerzo en sus inicios, en los cuales corría descalza en eventos juveniles.

Durante dos jornadas, el valle boliviano albergó el iné-dito Sudamericano bajo techo, al que acudieron 128 deportistas de 11 naciones.

Lo mejor de lo mejor estuvo presente en la pista techada del Estadio de Atletismo del Gobierno Municipal de Cochabamba, donde Brasil salió vencedor con 124 puntos, Bolivia se ubicó segunda (120 ) y Argentina cerró el podio (103).

Fue una gran actuación de la delegación nacional, que cosechó 3 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce.

Jhoselyn, de 23 años, obtuvo el primer puesto en los 3.000 metros planos y el segundo lugar en los 1.500.

“Me siento muy contenta por lo que conseguí. Me entrené desde hace mucho tiempo para esto, ya que participaron varios atletas Top-10 a nivel Sudamérica. Lo bueno es que se dieron los resultados y demostramos que Bolivia tiene nivel”, señala la joven paceña, quien en el Nacional bajo techo que se realizó días antes conquistó tres oros en 800, 1.500 y 3.000 metros.

Se podría decir que esta es la cúspide de la fondista boliviana, que a sus 15 años comenzó a interesarse por las pruebas de largo aliento en los Juegos Deportivos Plurinacionales y las carreras pedestres de Soboce en Viacha.

“Un profesor de Educación Física que tenía en mi colegio (José Ballivián, Viacha) me decía que me veía con un buen biotipo para correr, me pidió que lo intente en las pruebas de fondo, entonces empezamos con los 3.000 planos y con obstáculos. A la primera participación me clasifiqué a la fase departamental y luego a la nacional”, recuerda.

Esa época corría descalza, aunque no por falta de dinero para comprarse unas zapatillas especiales, sino porque “me incomodaban, no me sentía bien. Año y medio participé así, hasta que luego me dijeron que tenía que correr con tenis para evitar posibles lesiones”, detalla.

Para mantenerse en forma se entrenaba en Viacha, en una pista de ladrillo molido; luego Soboce dispuso de un entrenador para sus corredores.

Se enteró que en La Paz había clubes que entrenaban a atletas y en 2015 decidió hacer todo el viaje que implicaba ir de Viacha al estadio Hernando Siles.

“Desde hace cuatro años que estoy con mi actual entrenador: César Condarco. Con él estoy a nivel Élite y es quien me habló de no estancarnos en Bolivia, sino de ir a afuera y estar entre los mejores de Sudamérica”, dice Jhoselyn.

A partir de ese instante comenzó a tomar supremacía en los torneos departamentales y nacionales. Actualmente posee los récords bolivianos en 5, 10, 15 y 21 kilómetros, que los obtuvo en la Media Maratón de Buenos Aires 2019, donde se ubicó en el cuarto lugar y fue la mejor de Sudamérica.

Camargo (izq.) en el podio de premiación en Miami, Estados Unidos. Foto: FAB

Obtiene plata en Miami en 21 kilómetros

Obtuvo el segundo mejor tiempo femenil al terminar con un registro de 1 hora, 17 minutos y 44 segundos. Solo fue superada por la estadounidense Beatie Deutsh (01h16’50”), mientras que su compatriota Rebeka Stowe fue metal de bronce (01h18’20”).

Esta actuación en una de las competencias más importantes del mundo pone a Jhoselyn en una buena posición para alentar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (del 24 de julio al 9 de agosto).

Todavía no decidió si buscará la marca en los 10.000 metros o Maratón (42 km). Hasta el momento nunca corrió en ambas.

La marca requerida para los 10.000 es de 31’25” y para Maratón, 02h29’30”.

Su primer intento para clasificarse lo hará en los 10.000 metros de Mar del Plata, Argentina.

“Este año me estoy dedicando 100% al atletismo, así es que espero clasificarme”, dice.

Jhoselyn ya tiene cupo al Mundial de Medio Maratón que se llevará adelante en Gydnia, Polonia (el 29 de marzo) gracias al cuarto lugar que obtuvo el año pasado en Argentina, donde hizo un tiempo de 1 hora, 14 minutos, 31 segundos y 7 décimas, el mejor crono entre todas las participantes de Sudamérica.

“Estoy feliz por clasificarme al Mundial. Será mi primera participación, así es que me siento nerviosa y ansiosa para poder competir”.

Fuente: la-razon.com